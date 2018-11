L'Avellino si gode De Vena, ma il primato torna a -4 L'attaccante più forte dei problemi alla caviglia, il Trastevere torna in testa alla classifica

di Marco Festa

Ritorno al successo dopo tre turni grazie al solito De Vena, ma anche a -4 dal primo posto per effetto del blitz (0-1) della capolista Trastevere sul campo del Ladispoli. L'estrema sintesi dell'undicesima giornata del girone G di Serie D, per il Calcio Avellino, è tutta qui. Il sesto centro stagionale dell'attaccante ex Casertana, finora sempre a bersaglio contro le sarde e che continua a dimostrarsi più forte dei problemi alla caviglia sinistra, ha regalato una boccata d'ossigeno sotto forma di 3 punti ai biancoverdi, dopo un primo tempo a cercare, invano, un pertugio nella difesa del Castiadas e proiettato i lupi alla trasferta infrasettimanale, in programma mercoledì, al “Quinto Ricci”, contro i padroni di casa dell'Aprilia distendendo gli animi di un ambiente che aveva già fatto registrare scricchiolii in termini di pazienza in seguito ai primi passi falsi, pieni e mezzi, in campionato.

A fare da contraltare al sabato positivo mandato in archivio, la classifica nella quale, come detto, proprio mentre l'Aprilia pareggiava sorprendentemente, a reti inviolate, sul terreno di gioco del Città di Anagni e la Vis Artena, prossima avversaria casalinga, veniva travolta per 4-2, al “Bruschini”, dall'Anzio, è stato ripristinato il gap irpino dalla vetta. Insomma, si continua a correre e non potrà smettere di farlo l'Avellino, ironia della sorte, contro il Racing. Ancora senza Sforzini, ma con due frecce potenzialmente in più all'arco, almeno dalla panchina. Dovrebbe, infatti, arrivare la prima convocazione per i due neo-acquisti: pressoché certa quella del centrocampista Di Paolantonio, possibile quella del difensore Capitanio. Priorità, però, a un'accurata valutazione della condizione fisica dei due calciatori.