Graziani e Gerbaudo: "Ora più consapevoli dei nostri mezzi" Ostiamare - Calcio Avellino 1-2: il commento post gara del tecnico e del centrocampista dei lupi

Torna alla vittoria in trasferta dopo due mesi il Calcio Avellino, che raccoglie il suo nono punto nelle ultime quattro gare disputate: 1-2 contro l'Ostiamare. Con un gol per tempo, siglato dalla staffetta Ciotola - Sforzini, i lupi riescono ad espugnare l'Anco Marzo di Ostia Lido, nonostante il campo di gioco reso particolarmente insidioso dalle abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sull'impianto di gioco prima e durante la parita.

"Abbiamo sicuramente visto un Avellino diverso da quello delle ultime settimane" - ha dichiarato mister Archimede Graziani nella conferenza stampa post-partita - "Ora tutti noi dobbiamo avere la convinzione che possiamo portare questo atteggiamento nelle prossime gare, a cominciare da domenica. Se riusciamo a farlo, penso che potremo vedere un nuovo Avellino da qui alla fine del torneo."

Il mister, chiamato a commentare la prestazione dei singoli, non ha lesinato complimenti a tutta la squadra: "Ciotola viene da un periodo di forma particolare, era giusto aspettarlo. Sforzini l'abbiamo inserito perché ci serviva uno in grado di battagliare sulle palle alte, e lui l'ha fatto benissimo. In generale sono contento per tutti i ragazzi che sono entrati, come Tompte, e per lo stesso Dondoni, che da dopo l'infortunio si è rimesso a disposizione. Ora sta a noi capire che possiamo avere quest'atteggiamento e questo approccio sempre, così raggiungeremo risultati importanti."

In campo per tutti e novanta i minuti, più recupero, ha parlato anche Matteo Gerbaudo, leader, insieme a Kelvin Matute, del centrocampo biancoverde. "Bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora." - ha commentato Gerbaudo - "Nelle ultime trasferte ci era mancata la mentalità, il voler lottare su tutti i palloni, contro formazioni che fanno di tutto per strappare un pari o una vittoria."

"Noi" - ha proseguito Gerbaudo - "Ci siamo sempre allenati al massimo. In casa diventa più facile quando hai un pubblico come il nostro, ma se continuiamo su questo filone anche lontano dal Partenio ci toglieremo grandi prestazioni. Era da Anzio che non andavamo in vantaggio in trasferta, per una squadra come la nostra che deve lottare per vincere il campionato era tanto, troppo tempo. Ora dobbiamo solo confermare questo trend, non sottovalutando nessuno ma con la consapevolezza dei nostri mezzi."

