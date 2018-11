Calcio Avellino, under e over: il punto sul calciomercato Domani Musa assisterà a Fasano - Taranto. Terzino destro: Polito, Rizzi e Vitolo sul taccuino

di Marco Festa

Sfatato il tabù trasferta con il blitz sul campo dell'Ostiamare, è stato il momento di tornare in campo per il Calcio Avellino, che questo pomeriggio ha iniziato la sua preparazione in vista della sfida al vertice contro il Trastevere, in programma domenica, alle 14:30, al “Partenio-Lombardi”. L'occasione è stata propizia per fare il punto sulla situazione acciaccati: lavoro differenziato per Capitanio (reduce da un indolenzimento muscolare), Matute (affaticato), Patrignani (elongazione di lieve entità) e Buono (edema osseo alla caviglia in via di guarigione). Tutti, salvo complicazioni, torneranno regolarmente a disposizione per il match contro la capolista così come Morero, fermo ai box a scopo precauzionale. In permesso Dondoni, a Milano per un esame universitario.

A tenere banco è, però, soprattutto il capitolo calciomercato: preso atto della ferma volontà della Viterbese di non privarsi di Sebastiano Svidercoschi, domani Carlo Musa assisterà a Fasano – Taranto, valida per il recupero dell'ottava giornata del girone H di Serie D. Il direttore sportivo visionerà da vicino le potenzialità di Ivan Squerzanti, seconda punta classe '99. Sempre per il reparto avanzato piace pure il '98 Filippo D'Andrea in forza all'SSF Atletico e a bersaglio in campionato proprio contro Morero e compagni.

Fronte over ha fatto registrare, invece, una brusca frenata la trattativa per Diego Albadoro della Ternana. Le attenzioni per il ruolo di vice Sforzini sono state così dirottate sul 33enne Giordano Fioretti, di proprietà del Fano, che non arriverebbe prima di un mese in virtù della regola sui tesseramenti; possibili, in seguito a un eventuale svincolo, non prima di trenta giorni dall'ultima gara giocata. Tornando in Serie D, è stato nel contempo offerto dalla Reggio Audace (l'ex Reggiana) la punta calabrese Antonio Broso, 27 anni, che nella scorsa annata agonistica è stato compagni del già citato Capitanio tra le fila del Ravenna.

I fari non sono, però, puntati soltanto sull'attacco. Piace, e non poco, il diciannovenne cursore di fascia destra Vincenzo Polito, figlio di Ciro ex portiere dei lupi ed attuale direttore sportivo della Juve Stabia: verrebbe di corsa in Irpinia, ma milita nel Gela, che su di lui ha investito molto e non vorrebbe cederlo. Altri due terzini destri under, entrambi '98, nel mirino sono Alessio Rizzi - come D'Andrea all'SSF Atletico - e Roberto Vitolo dell'Aprilia Racing. In questo caso la classifica delle due laziali, da qui al 14 dicembre, qualora non decisamente rilanciata verso i quartieri alti della classifica, potrebbe favorire i trasferimenti.

Sul fronte partenze, lasceranno l'Irpinia Mikhailovsky (occhio a un'operazione in entrata per colmare il preventivato vuoto lasciato dall'ex Gozzano, ndr) e Ventre, che oggi si sono allenati a parte. L'attaccante è a un passo dal Castrovillari.