Avellino, panchina a Bucaro. Il suo vice sarà Cinelli L'allenatore è in città per firmare il contratto con cui subentrerà all'esonerato Graziani

di Marco Festa

Dopo un lunedì di contatti e riunioni, il Calcio Avellino ha ufficialmente voltato pagina in panchina: esonerato Archimede Graziani, per il quale è stata fatale gestione dalla partita culminata nella disfatta di domenica scorsa, al “Partenio-Lombardi”, nella sfida al vertice contro il Trastevere (1-4). Via, con lui, anche il vice Maurizio Macchioni. Guida tecnica affidata a Giovanni Bucaro, già in città. Dopo aver giocato nell'Avellino di Ammazzalorso e condotto i lupi alla salvezza nella stagione 2011/2012, nell'allora Prima Divisione, Bucaro aveva già sfiorato il ritorno sulla panchina dei biancoverdi lo scorso gennaio, quando inizio a vacillare la posizione di Novellino, poi avvicendato con Foscarini. Battuta la concorrenza di Roberto Chiappara, ex vice di Fabio Gallo nella scorsa stagione, in Serie B, allo Spezia, che conosce il girone laziale-sardo di Serie D per averlo affrontato sulle panchine di Fidene, Anziolavinio, Ostiamare e Albalonga. Ha invece declinato la proposta della Sidigas, Antonio Calabro, reduce dalla parentesi in Cadetteria con il Carpi, che ha preferito non fare un doppio salto all'indietro per ciò che concerne la categoria. Era stata, invece, presto accantonata l'idea Capuano, che piaceva, come profilo, soprattutto al presidente Mauriello. Il vice di Bucaro sarà essere un altro ex biancoverde: Daniele Cinelli. Questo pomeriggio, intanto, inizia la preparazione in vista della trasferta di domenica a Budoni: per ora resta l'incertezza su chi sarà a dirigerla.