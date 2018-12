Avellino, Omohonria in gruppo ma per ora non sarà tesserato A tre giorni dalla chiusura del mercato riservato ai club di Serie D, ufficiale solo Da Dalt

di Marco Festa

Eddy (Endurance) Imande Omohonria, terzino destro classe '99, si è aggregato oggi al Calcio Avellino sostenendo l'allenamento a porte chiuse ordinato dal tecnico Giovanni Bucaro alla vigilia della sfida casalinga con la Lupa Roma. Il cursore di fascia italo-nigeriano, che ha avuto l'autorizzazione dal Mantova per raggiungere l'Irpinia, non è stato, però, ancora tesserato: lo sarà nei prossimi giorni salvo il via libera in seguito a una serie di accertamenti medici. Dopo aver rinunciato a Vincenzo Polito e presentato, nel pomeriggio, l'esterno d'attacco italo-argentino Franco Da Dalt, il club biancoverde si appresta a puntellare l'organico con il secondo innesto del mercato di dicembre che, a tre giorni dalla chiusura, non ha ancora regalato i rinforzi agognati dalla piazza. Salvo improvvise accelerazioni, è, dunque, preventivabile che si attingerà agli svincolati dopo il termine del 14 - lo aveva anticipato il direttore sportivo Musa su precisa domanda, in conferenza stampa - per poi proiettarsi alla finestra di gennaio, nel corso della quale si potrà pescare tra i professionisti: il portiere Mattia Palombo ('99) di proprietà del Frosinone, ed attualmente al Cassiono, potrebbe essere il primo di questi a trasferirsi in Irpinia dato il “no” dell'Atletico per il coetaneo Galantini e la fine dei negoziati per il 2000 Guarnieri del Fasano.