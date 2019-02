Avellino - Monterosi 2-1, il commento di Cinelli e Mentana Il tecnico: "Era il mio sogno guidare la squadra per cui tifo". La punta: "Gol dedicato a papà"

Nel post-partita di Calcio Avellino - Monterosi 2-1, sponda biancoverde, parola a Daniele Cinelli e Luigi Mentana: "Sono contentissimo per il risultato." - ha dichiarato il vice allenatore dei biancoverdi - "Era troppo importante per il campionato vincere uno scontro diretto contro una buonissima squadra come il Monterosi. Realizzo anche il sogno della mia vita, ovvero quello di sedere anche solo per un giorno sulla panchina dell'Avellino. Indipendentemente dalla categoria, è stata un'emozione incredibile. Tutti sapete quanto ci tenga a questa città e a questa squadra."

Sulla prestazione: "Nel primo tempo abbiamo creato molto, portandoci davanti al portiere ospite in almeno 4, 5 occasioni. Abbiamo creato, ma siamo andati in svantaggio, poi nella ripresa, una volta acquisito il risultato, è stato quasi fisiologico abbassare un po' il baricentro."

La rincorsa prosegue, con due prime volte per due attaccanti dell'Avellino: Mentana e Alfageme. "Non guardiamo agli altri." - si è avviato a concludere Cinelli - "Certo è che per la partita di oggi, e la voglia dimostrata, meritavamo di recuperare qualche punto anche sul Lanusei. La squadra voleva i tre punti e li abbiamo conquistati, era una gara che valeva troppo. Mentana? Il peso della numero 9 dell'Avellino è tanto, lui però si impegna ed in settimana dà sempre il massimo, lo staff e la squadra lo apprezza per questo ed il gol è il giusto premio."

"Dedico goal a mio padre, che anche oggi era in tribuna a supportarmi." - ha dichiarato il giovane attaccante dei lupi - "I miei compagni mi danno grande fiducia ed anche io devo credere in me stesso, i risultati arriveranno. Nello spogliatoio Alessandro De Vena mi è sempre stato vicino, anche quando i goal non arrivavano, ed i suoi insegnamenti sono stati importanti."

Foto: avellinossd.it