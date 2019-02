DIRETTA / Avellino - Monterosi: cronaca in tempo reale Dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la ventinovesima giornata del girone G di Serie D

Dallo stadio "Paretnio-Lombardi" Avellino - Monterosi, valida per la ventinovesima giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Aggiorna la pagina o premi F5 per visualizzare gli aggiornamenti in diretta)

Calcio Avellino - Monterosi, le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 14:30)

Calcio Avellino (4-3-1-2): Viscovo; Betti, Morero, Dondoni, Parisi; Buono, Matute, Da Dalt; Alfageme; Sforzini, De Vena. A disp.: Lagomarsini, Dionisi, Capitanio, Omohnoria, Di Paolantonio, Mentana, Gerbaudo, Migliaccio, Ciotola. All.: Bucaro.

Monterosi (4-3-1-2): De Maio; Matrone, Gasperini, Messina, Rasi; Mastrantonio, Proia, Falasca; Gabbianelli; Nohman, Casimirri. A disp.: Leone, Giannetti, Pellicani, Falasca, Sabatini, Boldrini, Pisano, Guidarelli, Francescangeli. All.: Mariotti.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Andrea Gatti della sezione di Gallarate e Stefano Galimberti della sezione di Seregno.

La vigilia

Seduta di rifinitura a porte chiuse, conferenza stampa di Daniele Cinelli, che per le prossime due giornate farà le veci di Bucaro, squalificato, e, infine, diramato l'elenco dei convocati biancoverdi per la sfida casalinga in programma domani (ore 14:30) contro il Monterosi di mister Mariotti: l'Avellino ha mandato in archivio così il suo venerdì; la vigilia della ventinovesima giornata del girone G di Serie D, ma non solo. I lupi hanno, infatti, incassato una buona notizia: la sconfitta sul campo dell'Atletico, per 4-3, del Sassari Latte Dolce, “giustiziere” dei lupi domenica scorsa al “Vanni Sanna” in uno dei due anticipi odierni in programma (Lupa Roma – Cassino 1-4 l'altra partita già giocata, ndr).

Obbligato a vincere, l'undici irpino, a 7 punti dal primato, ha, dunque, la certezza, in caso di successo sui prossimi dirimpettai, di poter ricucire immediatamente lo strappo dai sardi di Udassi, che hanno fallito l'aggancio in testa al Lanusei, impegnato, in casa, contro il Flaminia. Fari puntati anche sul Trastevere, che potrebbe essere agganciato in caso di k.o. a Latina. La priorità, scontato dirlo, resta, però, vincere la propria di partita. Una missione da compiere senza Tribuzzi, squalificato; Carbonelli, Pepe e Rizzo, infortunati; Longobardi, Patrignani, Pizzella e Tompte, fuori per scelta tecnica. Aggregato, nel contempo, Migliaccio della Juniores. Nell'elenco figura, invece, Morero: da valutare se rischiarne, o meno, l'impiego dal primo minuto.

Capitolo modulo: Alfageme e Da Dalt sono gli uomini chiave per variare assetto tattico con semplici spostamenti di posizione. Ecco, allora, che l'Avellino potrebbe partire con il 4-3-1-2 con Viscovo tra i pali; Betti, Morero (o Dionisi), Dondoni e Parisi in difesa; Buono, Matute (o Di Paolantonio) e Da Dalt in mediana; Alfageme - con mansioni di disturbo sul regista avversario, così come Matute sul trequartista - alle spalle di Sforzini – al rientro dopo 3 giornate di squalifica – e De Vena.

Il semplice spostamento di Alfageme sull'out destro e il passaggio da interno a esterno di centrocampo di Da Dalt, sulla sinistra, permetterebbe di modificare poi, all'occorrenza, l'assetto in un 4-2-4 (o 4-4-2). E non è finita qui, perché anche il 4-3-3 (concretizzabile pure con l'impiego di Ciotola al posto di uno tra Sforzini e De Vena), sarebbe presto disegnato in mezzo al campo con De Vena esterno mancino del tridente d'attacco e Alfageme su quello opposto. Si vedrà. La certezza è che l'Avellino, come confermato da Cinelli, punta a partire forte e ad attaccare la difesa del Monterosi che, a fronte dei 2 soli gol subiti nelle ultime 6 giornate, è stato individuato come il punto debole da aggredire, con forza, fin dalle prime battute: l'artiglieria pesante potrebbe essere, perciò, sfoderata in un solo colpo.

L'elenco dei 21 convocati di Bucaro (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Viscovo (1999).

Difensori: Betti (2000), Capitanio, Dionisi, Dondoni, Mithra, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000).

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute.

Attaccanti: Alfageme, Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Migliaccio (2001), Sforzini.

La probabile formazione del Calcio Avellino.

Calcio Avellino (4-3-1-2): Viscovo ('99); Betti ('00), Morero, Dondoni, Parisi ('00); Buono ('99), Matute, Da Dalt; Alfageme; Sforzini, De Vena. All.: Bucaro.

Scorri le foto qui in basso per vedere le possibili evoluzioni tattiche, dall'inizio o a gara in corso, del Calcio Avellino (grafiche: Giuseppe Andrita).