Avellino, testa al Castiadas. In tre da valutare alla ripresa Tribuzzi pronto al rientro dopo una giornata di squalifica, capitan Morero al ritorno dall'inizio

Mandato in archivio il successo casalingo sul Monterosi, per l'Avellino è il momento di tornare a sudare per preparare l'ultima trasferta sarda della stagione, in programma domenica, alle 14:30, a Muravera, contro il Castiadas. Alle 15 tutti dietro al proiettore per passare al setaccio i dettagli dell'ultima partita e subito dopo sull'erba sintetica del rettangolo di gioco, per iniziare la marcia di avvicinamento alla gara valida per la trentesima giornata del girone G di Serie D sotto la supervisione Giovanni Bucaro. Il tecnico sarà sostituito nuovamente dal suo vice Cinelli scontando l'ultima delle due giornate di stop rimediate per essere stato allontanato dal campo in occasione della sfida con il Sassari Latte Dolce. Sul fronte modulo, i lupi dovrebbero confermare il 4-2-4 adottato nelle ultime due partite con Tribuzzi, al rientro da una giornata di squalifica, pronto ad agire largo a destra permettendo ad Alfageme di essere confermato al centro dell'attacco, in tandem con De Vena, con Da Dalt sul versante mancino. Da valutare le condizioni di Pepe, Carbonelli e Rizzo, ma quest'ultimo avrebbe bisogno di un altro paio di settimane prima di tornare a disposizione. Certo, invece, il ritorno dal primo minuto, nel cuore del pacchetto arretrato, di capitan Morero. Non resta, allora, che tuffarsi a capofitto nell'appuntamento prima della sosta per il torneo di Viareggio: saranno giorni di lavoro intenso fino a sabato, quando, ultimata la seduta di rifinitura al “Partenio-Lombardi”, i biancoverdi partiranno alla volta di Fiumicino per salire sul volo con destinazione Cagliari. A nove giornate dalla fine, scontato dirlo, la vittoria è d'obbligo, a maggior ragione per approfittare dello scontro diretto tra Sassari Latte Dolce e Lanusei.