Avellino, due assenti e in tre a parte alla ripresa È iniziata la marcia di avvicinamento dei biancoverdi alla trasferta sul campo del Castiadas

Quattro vittorie nelle ultime cinque partite; il successo sul Monterosi come un'iniezione di fiducia in vista della trasferta sul campo del Castiadas, su un'isola, la Sardegna, che domenica sera sarà certamente felice per l'Avellino, in caso di vittoria, dato il concomitante scontro diretto tra la capolista Lanusei e la seconda forza del girone G di Serie D, il Sassari Latte Dolce, che attende gli uomini di Gardini al “Vanni Sanna”. La matematica non è un'opinione: 3 punti garantirebbero ai lupi la certezza di salire al secondo posto o di ridurre le lunghezze dal primo e, in caso di parità, di cogliere i proverbiali “due piccioni con una fava”. E allora, concentrazione massima per fare la propria parte già dalla ripresa degli allenamenti, andata in archivio questo pomeriggio al “Partenio-Lombardi”. Assenti Rizzo, acciaccato e sicuro assente a Muravera, e Carbonelli, che ha sostenuto terapie e da domani dovrebbe riaggregarsi al gruppo. Hanno lavorato a parte, dopo il riscaldamento con la squadra, Capitanio, Dondoni e Pepe. A trascinare i compagni, tirando le corse a tutto campo che hanno preceduto una serie di partitelle a metà campo con l'utilizzo delle sponde, Alfageme. In palla e desideroso di rientrare Tribuzzi, reduce da un turno di squalifica. Cinelli, che sostituirà Bucaro per la seconda partita consecutiva, è pronto ad affidarsi al talento laziale sull'out di destra del 4-2-4 ormai rodato con De Vena e Da Dalt a completare il quartetto offensivo. Sta bene capitan Morero, che tornerà a guidare la difesa nella quale Dionisi, in ballottaggio con il già citato Dondoni, potrebbe rifiatare lasciando spazio sulla fascia destra a Betti. A sinistra inamovibile Parisi. In mediana avanti con Di Paolantonio e Matute, salvo inserimento a sorpresa di Gerbaudo.

Clicca sul pulsante "play" al centro della foto in apertura per vedere le immagini dell'allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi".