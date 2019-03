Avellino, Cinelli: "Test sospeso perché ci vuole rispetto" La conferenza in vista della trasferta a Muravera con il Castiadas. Due ballottaggi da risolvere

Era inevitabile che Daniele Cinelli, vice allenatore del Calcio Avellino, iniziasse la sua conferenza stampa di presentazione della trasferta sul campo del Castidas (domenica, ore 14:30) partendo dall'interruzione del test con la Juniores ordinato ieri, da mister Bucaro, per il ritmo blando e dimesso ravvisato nelle giocate dei calciatori biancoverdi: “Una grande squadra, e noi siamo una grande squadra, approccia ogni evento con impegno e professionalità. L’approccio di giovedì all’allenamento non è stato giusto: ci vuole rispetto verso lo staff, i tifosi e la società. Abbiamo deciso di interrompere l'amichevole con la Juniores per questo motivo. Sempre a proposito dell’approccio, non lo abbiamo fallito con il Monterosi, e non succederà dopodomani.”

Domani seduta di rifinitura a porte chiuse al “Partenio-Lombardi”, pranzo, e partenza alla volta di Cagliari: “Dobbiamo pensare a fare la partita nel migliore dei modi, con cattiveria sportiva, tamponando il loro dinamismo e la bravura sulle seconde palle. Pensiamo a noi, poi vedremo cosa è successo sugli altri campi, soprattutto per ciò che concerne Sassari Latte Dolce - Lanusei. Abbiamo rispetto per il Castiadas, che vanta un bomber ispirato come Mesina, davanti, ed è reduce da 4 turni positivi, ma noi dobbiamo vincere.” ha aggiunto Cinelli, che sostituirà il già citato Bucaro nella seconda e ultima giornata di squalifica che deve scontare.

Capitolo modulo e formazione: avanti tutta con il 4-2-4; in dubbio Dondoni, che dovrebbe essere sostituto da Dionisi al centro della difesa dove rientrerà dal primo minuto capitan Morero. A completare la linea quattro difensiva, davanti a Viscovo, Betti e Parisi. A centrocampo ancora k.o. Carbonelli. Gerbaudo è in vantaggio su Di Paolantonio per affiancare Matute; De Vena lo è su Sforzini, in attacco, per fungere da partner di Alfageme, con Da Dalt largo a sinistra e Tribuzzi, al rientro dopo essere stato appiedato per un turno dal giudice sportivo, a destra. Pepe non dovrebbe rientrare nell'elenco dei convocati poiché rimasto vittima di una noia muscolare proprio ventiquattro ore fa.

