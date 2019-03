DIRETTA / Castiadas - Avellino, cronaca in tempo reale Al "Comunale" di Muravera la gara valida per la trentesima giornata del girone G di Serie D

Allo stadio "Comunale" di Muravera si gioca Castiadas - Avellino, gara valida per la trentesima giornata del girone G di Serie D: leggi la cronaca testuale in diretta di Ottopagine.it

(Per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale ricarica la pagina o premi il tasto F5)

Castiadas - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Comunale" (ore 14:30)

Castiadas (4-4-2): Forzati; Sarritzu, Boi, Capone, Costa; Perrotti, Proto, Aiana, Fè; Mesina, Figos. A disp.: Idrissi, Sau, Milani, Camba, Corbeddu, Melis, Menegat, Manca. All.: Puccica.

Avellino (4-2-4): Viscovo; Betti, Morero, Dondoni, Parisi; Matute, Gerbaudo; Tribuzzi, Alfageme, De Vena, Da Dalt. A disp.: Lagomarsini, Falco, Ciotola, Capitanio, Mentana, Di Paolantonio, Omohonria, Buono, Sforzini. All.: Cinelli (Bucaro squalificato).

Arbitro: Simone Picchi della sezione di Lucca. Assistenti: Michele Faini e Ludwig Raus della sezione di Brescia.

La vigilia

Seduta di rifinitura e, subito dopo pranzo, partenza alla volta di Cagliari. L'Avellino è pronto alla sfida in programma domani, alle 14:30, a Muravera, contro il Castiadas. Ieri la conferenza stampa di presentazione del match affidata al vice allenatore dei lupi, Daniele Cinelli, che ha innanzitutto motivato, senza giri di parole, la brusca interruzione del test infrasettimanale contro la Juniores: “Una grande squadra, e noi siamo una grande squadra, approccia ogni evento con impegno e professionalità. L’approccio di giovedì all’allenamento non è stato giusto: ci vuole rispetto verso lo staff, i tifosi e la società. Abbiamo deciso di interrompere l'amichevole con la Juniores per questo motivo.”

A nove giornate dalla fine del campionato, c'è la possibilità, prima della sosta per il torneo di Viareggio, grazie al concomitante scontro diretto tra Sassari Latte Dolce e Lanusei, di recuperare punti sulle formazioni che precedono i lupi nella classifica del girone G di Serie D. Ma, innanzitutto, bisogna guardare in casa propria e conquistare i 3 punti: "Dobbiamo pensare a fare la partita nel migliore dei modi, con cattiveria sportiva, tamponando il loro dinamismo e la bravura sulle seconde palle. Pensiamo a noi, poi vedremo cosa è successo sugli altri campi, soprattutto per ciò che concerne Sassari Latte Dolce - Lanusei. Abbiamo rispetto per il Castiadas, che vanta un bomber ispirato come Mesina, davanti, ed è reduce da 4 turni positivi, ma noi dobbiamo vincere.” ha aggiunto l'ex centrocampista, che sostituirà per la seconda e ultima partita Bucaro, squalificato.

Capitolo modulo e formazione. Avanti tutta con il 4-2-4. Fuori per scelta tecnica Mitrhra, Patrignani, Pizzella e Tomptè; acciaccati e non convocati Carbonelli, Rizzo, Pepe e Dondoni, che sarà sostituto da Dionisi al centro della difesa, dove rientrerà dal primo minuto capitan Morero. A completare la linea quattro, davanti a Viscovo, Betti e Parisi. A centrocampo ancora k.o. Carbonelli. Gerbaudo è in vantaggio su Di Paolantonio per affiancare Matute; De Vena lo è su Sforzini, in attacco, per fungere da partner di Alfageme, con Da Dalt largo a sinistra e Tribuzzi, al rientro dopo essere stato appiedato per un turno dal giudice sportivo, a destra. Aggregato, dalla Juniores, il classe 2001 Falco.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi l'anno di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Viscovo (1999), Longobardi (1999).

Difensori: Betti (2000), Capitanio, Dionisi, Morero, Omohonria (1999), Parisi (2000),

Centrocampisti: Buono (1999), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1999).

Attaccanti: Alfageme, Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Falco (2001), Sforzini.

La probabile formazione del Calcio Avellino.

Calcio Avellino (4-2-4): Viscovo ('99); Betti ('00), Morero, Dionisi, Parisi ('00); Di Paolantonio, Gerbaudo; Tribuzzi ('99), Alfageme, De Vena, Da Dalt. All.: Cinelli (Bucaro squalificato).