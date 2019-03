Castiadas - Avellino 0-4, il commento di Cinelli e De Vena Il vice allenatore e il bomber dei lupi orgogliosi per la prestazione, nonostante la beffa Lanusei

Stavolta, l'Avellino non aveva sbagliato approccio alla partita: due gol in dieci minuti (Alfageme al 2' e De Vena al 10', ndr), Castiadas tramortito al punto di dover essere costretto ad alzare anzitempo bandiera bianca e definitivamente travolto nella ripresa per effetto delle reti di Tribuzzi (55') e Morero (69'). A rovinare la festa ci ha pensato il Lanusei: inarrestabile, col piglio della capolista; vittorioso 2-1 in rimonta al "Vanni Sanna", contro il Sassari Latte Dolce ed ancora a +7 sui biancoverdi, ora secondi in condominio con il Trastevere (3-1 al Ladispoli).

Ciò nonostante, a fine gara, è arrivato il plauso ai suoi ragazzi da parte di Daniele Cinielli, che per la seconda e ultima giornata ha sostituito lo squalificato Bucaro: “Abbiamo avuto un grandissimo impatto giocando benissimo per 20, 25 minuti, poi abbiamo sbagliato qualcosa perché non siamo bravi a gestire. Nella ripresa siamo scesi in campo col piglio giusto e siamo stati bravi a chiudere la partita." ha commentato l'ex centrocampista.

Cinelli ha poi aggiunto: "Siamo sulla buona strada. La squadra si muove sempre meglio, siamo contenti di tutto ciò e dell’empatia che c’è con i tifosi (applausi scroscianti a fine gara, ndr). Ora sfruttiamo la sosta per lavorare ancora di più in vista dello sprint finale."

“Abbiamo sempre giocato da squadra, non soltanto oggi” ha, invece, rimarcato con grande orgoglio Alessandro De Vena, che ha festeggiato il suo diciassettesimo gol in campionato. “I nostri tifosi sono eccezionali. Dobbiamo continuare così, a prescindere da chi chi precede in classifica; vincere tutte le partite e alla fine tireremo le somme. Daremo il massimo per provare a raggiungere l’obiettivo."