Avellino, Mauriello: "Spareggio giusto, vinciamolo con umiltà" Intanto cresce l'attesa per lo start della prevendita per lo spareggio con il Lanusei: le ultime

Erano circa 50 i tifosi dell'Avellino che questo pomeriggio, al “Partenio-Lombardi”, hanno assistito all'inizio della preparazione dei biancoverdi in vista dello spareggio per la promozione in Serie C in programma domenica, alle 16, a Rieti (diretta sul canale 696 a partire dalle 15:30). Dopo aver pazientemente atteso l'apertura dei cancelli della Tribuna Terminio, hanno seguito con palpabile entusiasmo la sessione fatiche pomeridiana sul campo diretta da Bucaro: corsa leggera, defaticante, per chi ha giocato contro il Latina, lavoro più intenso, con tanto pallone, per chi non è sceso in campo o è subentrato. Assente Sforzini: domani il responso degli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in seguito al risentimento al flessore della coscia sinistra accusato al “Francioni”. Non sarà della sfida con i sardi. Da domani porte chiuse. Venerdì la partenza per il ritiro pre-partita, proprio come la scorsa settimana, ma stavolta sarà per una partita da dentro o fuori.

A suonare la carica, in casa irpina, ci ha pensato il presidente Claudio Mauriello: “Non c'è nessuna rivalita con il Lanusei, anzi, c'è rispetto tra le società. Hanno meritato come noi questo spareggio. bisognerà approcciare la gara con umiltà, determinazione e consapevolezza che ci giochiamo una stagione. Siamo l’Avellino, ma allo stesso tempo dobbiamo essere umili.”

Poi un retroscena: “La rimonta? Ci ho sempre creduto perché ero convinto delle qualità del gruppo. E poi, a ogni fine allenamento, Morero veniva da me con una pacca sulla spalla a dirmi che ce l’avremmo fatta.”

L'aumentare, graduale, della presenza della proprietà al fianco della squadra è stata direttamente proporzionale al miglioramento dei risultati, certificato dal primo posto nel girone di ritorno e del record di vittorie di fila, dieci: “La presenza di De Cesare è stata costante, non c’è stato solo nei momenti difficili. Non saprei dire se sia stato determinante, si vince tutti insieme.”

Cresce l'attesa per l'inizio della prevendita dei biglietti per gremire gli spalti del “Centro d'Italia-Manlio Scopigno”. Non meno di quattromila i tagliandi a disposizione dei tifosi irpini, che da domani dovrebbero poter acquistare i titoli di ingresso: “Stiamo vigilando su tutto. I nostri tifosi hanno avuto un ruolo fondamentale quest’anno. Attendiamo indicazioni dagli organi preposti.” ha concluso Mauriello.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale del presidente della Calcio Avellino SSD, Claudio Mauriello, in vista di Avellino - Lanusei, spareggio per la Serie C.