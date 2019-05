Verso Avellino - Lanusei, comunicato della Curva Sud Punti organizzativi e disponibilità per raggiungere insieme Rieti: la nota del tifo organizzato

In trepidante attesa per l'inizio della prevendita (l'unica certezza è che scatterà in giornata, ndr) per assistere allo spareggio per la Serie C tra Avellino e Lanusei in programma domenica, a Rieti, la Curva Sud Avellino si è svegliata con l'adrenalina già in circolo in vista della partita che vale una stagione (diretta TV sul canale 696 del digitale terrestre, live streaming: ottochannel.tv).

Con un comunicato, il cuore pulsante del tifo irpino ha dato poche e semplici indicazioni chiamando tutti a raccolta. "Siamo alla vigilia della nostra ennesima battaglia sportiva. Una rincorsa durata nove mesi. Ora siamo arrivati al dunque. Inutile fare appelli: l'importanza di questa partita è scontata. Quindi, ci limitiamo a chiedere al popolo biancoverde la massima collaborazione." - si legge nelle prime righe della nota, che prosegue con tre richieste a chi seguirà la squadra nel Lazio - "Pochi punti organizzativi: 1) Portare sciarpe e bandiere; 2) Lasciare la zona centrale del settore ai gruppi organizzati della Sud; 3) Seguire i lanciacori. Per qualsiasi dubbio, problema legato ai mezzi di trasporto o biglietti siamo a vostra completa disposizione. Tutti a Rieti a sostenere il Lupo. Forza popolo biancoverde. Ultras Curva Sud Avellino."