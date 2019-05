Biglietti Avellino-Lanusei: code in città per lo spareggio Diretta TV dalle 14.30 sul canale 696: la sfida che vale una stagione è su OttoChannel

Primo step nella prevendita e già code in città, come allo store ufficiale dell'Avellino in via Cannaviello. È corsa al biglietto per lo spareggio, per la gara che vale una stagione e che sarà trasmesso in diretta dal canale 696 TV OttoChannel dalle 15 (pre-gara dalle 14.30 ad anticipare il calcio d'inizio con contributi live dall'impianto laziale).

Tremila biglietti a disposizione della tifoseria biancoverde, utili per accedere alla tribuna Valle Santa dello stadio "Manlio Scopigno" di Rieti, sede dello spareggio Avellino-Lanusei. Rispetto a quanto preventivato in avvio, è possibile acquistare i tagliandi anche online, su boxol.it al costo di 11.60 euro. Caccia al ticket in tutti i punti vendita nel territorio irpino e fuori provincia. Attesa che cresce verso la gara decisiva per i ragazzi di mister Giovanni Bucaro.

All'esaurimento dei 3000 biglietti, ne saranno disponibili altri 1500 per i supporter dell'Avellino, con una possibile vendita extra di 800 tagliandi. Potrebbero essere quasi 4500 i cuori biancoverdi nella città reatina.