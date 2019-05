De Cesare: "Biglietti? Da parte nostra massimo impegno" Il patron ha salutato la squadra in partenza per Rieti. Sarà al seguito con... scaramanzia

L'amministratore delegato del gruppo Sidigas, Gianandrea De Cesare, ha fatto il proprio ingresso negli spogliatoi del "Partenio-Lombardi" poco dopo le 14. Qui si è intrattenuto a colloquio con il tecnico Bucaro e la squadra per manifestare la vicinanza della proprieta all'antivigilia dello spareggio con il Lanusei ed incentivare in ogni maniera possibile, come fatto per tutto il girone di ritorno, i ragazzi a dare il massimo per coronare quella che sarebbe un'autentica impresa sportiva. Mentre il pullman partiva alla volta di Rieti, il patron non si è sottratto a un breve ma pregnante commento davanti a microfoni e taccuini. “Viviamo questa attesa in maniera molto forte, noi tutti. Siamo in fermento come i tifosi. Le cose che ho detto alla squadra? Restano negli spogliatoi."

Chiarimento fondamentale sui biglietti in seguito alle polemiche divampate per la gestione dell'evento e della prevendita, che sta riprenderà in questi minuti: ne restano 1000, del settore "Curva Fioravanti". La vendita di soli 3000 tagliandi rispetto alla capienza di 4500 del settore "Tribuna Vallesanta" è stata predisposta per garantire un margine di posti liberi per i ragazzi che entreranno gratis. La parte centrale sarà, invece, riservata agli accrediti stampa e Lega. L'Avellino ha sollecitato per la messa in vendita in tempi celeri degli ultimi 1000 tagliandi, ma non organizzando l'evento non si è potuto spingere oltre: “C'è stato tutto l'impegno per accelerare le operazioni di messa in vendita dei residui biglietti, la passione dei supporter si commenta da sola e la condividiamo.” ha commentato De Cesare.

Tornando al campo sale l'adrenalina per la partita che vale una stagione: “Mi aspettavo assolutamente la rimonta, ora avanti con umiltà come ha detto il presidente Mauriello.”

Prende quota, per rimanere in tema di elicotteri, la possibilità che De Cesare arrivi allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" a gara in corso, per motivi di scaramanzia, dato che ha seguito così, per praticamente tutta la stagione, l'Avellino: “Abbiamo tutti i nostri piccoli riti, vediamo di seguirli...”

