Avellino-Lanusei in diretta: alle 15 la gara, poi OffSide Appuntamento dalle 14:30 sul canale 696 TV OttoChannel e su ottochannel.tv

Lo spareggio per la Serie C tra l'Avellino e il Lanusei è in diretta sul canale 696 TV OttoChannel (anche in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive). Appuntamento a partire dalle 14.30, sul 696 del digitale terrestre, il pre-gara dallo stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno" di Rieti. Dalle 15, al calcio d'inizio, la sfida Avellino-Lanusei: telecronaca di Angelo Giuliani con il commento tecnico di Pasquale Casale. Da bordocampo, Marco Festa. Cronaca testuale in tempo reale su ottopagine.it. Al termine dello spareggio, appuntamento con OffSide: diretta dagli spogliatoi con le interviste, in diretta, ai protagonisti del match. Alle 21, infine, "0825" per l'analisi dello spareggio. In studio, Carmine Quaglia con Antonio Iandolo e Carmine Cerchia.