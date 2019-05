Avellino, Sforzini: "I nostri tifosi stratosfertici" L'attaccante ha parlato attraverso i canali social del club biancoverde

In un clima di grande festa, l'Avellino ha mandato l'antivigilia della sfida casalinga (ore 15) con il Bari, valida per la poule scudetto di Serie D. Sulla pagina Instagram ufficiale del club biancoverde ha parlato Ferdinando Sforzini: "Cosa mi viene in mente se penso al Bari? L'esordio in Serie A nel 2009 a San Siro contro l'Inter. Ho un bel ricordo, grande emozione. Cosa mi porto dentro di questa stagione? Di sicuro i tifosi, stratosferici, perchè seguire la squadra ovunque non è facile. Li ringrazio davvero a nome mio e dei miei compagni. Il momento più emozionante della stagione? Il gol al Budoni, al 40', dopo una partita stregata. Ho gioito particolarmente."

Clicca qui per vedere l'intervista a Ferdinando Sforzini tratta dai canali social del Calcio Avellino.