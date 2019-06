L'Avellino si tuffa nel calciomercato: il punto Tre nomi in cima alla lista dei desideri, ma prima vanno sciolti quattro nodi fuori dal campo

Perfezionare l'iscrizione in Lega Pro entro il prossimo 17 giugno allegando alla documentazione, da inviare a Firenze, l'autorizzazione del Comune di Avellino per l'utilizzo del “Partenio-Lombardi” (la delibera, in scadenza, va prorogata, a meno di una firma in tempi celeri di una nuova convenzione, ndr) e garantendo il completamento dei lavori, richiesti da regolamento; firmare i nuovi contratti di Giovanni Bucaro, Daniele Cinelli e Carlo Musa; scegliere la sede del ritiro; individuare un nuovo direttore generale; tuffarsi definitivamente nel calciomercato. In cinque step c'è il futuro a breve termine dell'Avellino, che, smaltita la sbornia ereditata dai festeggiamenti per la promozione in Serie C e la vittoria dello scudetto di Serie D, è chiamato e pronto a imprimere un'accelerazione sui fronti sopra citati.

Per quanto riguarda la nuova rosa sono, in ogni caso, già diversi i contatti intessuti con calciatori ed agenti. Il duo Francesco Iovino e Romulo Corvino, figlio d'arte del direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo, curano gli interessi di due tra gli obiettivi primari dei biancoverdi, i partenopei Giuseppe Caccavallo e Ivan Varone: l'attaccante trentaduenne, ex Salernitana, di proprietà del Venezia, ha totalizzato 25 presenze e 14 gol nell'ultima stagione, giocata con la maglia della Carrarese, nel girone A di Serie C; 26 presenze e 2 reti per il centrocampista, anch'esso prestato nell'attuale annata agonistica alla Carrarese, ma dal Cosenza. Il classe '87 è un vecchio pallino dell'ex diesse dei lupi, ora nell'area scouting del Parma, Vincenzo De Vito. Reparto avanzato, mediana, ma non solo. Per la difesa in cima alla lista dei desideri c'è l'italo-tunisino Ramzi Aya, in scadenza di contratto con il Catania, che di anni ne ha 28, assistito da Claudio Parlato. Sul fronte dei possibili addii, Vincenzo Pepe ha richieste da club di Serie D pugliese. Niccolò Dondoni piace a Paolo Montero, neo-tecnico della Sambenedettese.