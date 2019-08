Vibonese - Avellino, Modica: "Lupi come una belva ferita" Il tecnico dei calabresi non si fida dei biancoverdi ed elogia Ignoffo: tra i due una curiosità

La Vibonese è pronta all'esordio casalingo stagionale in campionato: domani, con calcio d'inizio alle 17,30, nella gara valida per la seconda giornata del girone C di Serie C, i rossoblù sfideranno l'Avellino allo stadio “Luigi Razza”. I calabresi puntano al pronto riscatto dopo la sconfitta all'esordio (1-0) sul campo del Monopoli. Il tecnico Giacomo Modica (curiosità, ha battuto la concorrenza dell'allenatore dei biancoverdi, Giovanni Ignoffo, per sedere sulla panchina dei leoni, ndr) ha presentato così il match contro gli irpini: “Abbiamo una partita molto insidiosa perché bisogna capire se l’Avellino è quello visto contro il Bari o contro il Catania. Resta comunque una squadra con dei numeri importanti e giocatori molto validi per la categoria. Dobbiamo rispettare questa squadra essendo allo stesso tempo consapevoli che possiamo contrapporci con umiltà, dedizione e applicazione. Speriamo di essere più incisivi e determinati nel voler portare a casa il risultato. Dobbiamo dare ritmo alla partita altrimenti soffriremo molto. Quando una belva è ferita ti fa del male. Sei gol subiti possono essere frutto di tante situazioni. L’Avellino è una buona squadra. C’è la mano del tecnico. A Monopoli abbiamo creato e sono soddisfatto di questo. Dobbiamo ancora trovare un’identità ben precisa e continuità. Ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.” ha concluso l'ex mister della Cavese.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista integrale al tecnico della Vibonese, Giacomo Modica (video della pagina facebook dell'U.S. Vibonese).

Domani, a partire dalle 19,30, il post-gara di Vibonese - Avellino sul canale 696 del digitale terrestre con le interviste in diretta ai protagonisti del match.