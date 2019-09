Avellino - Vibonese 0-1, Ignoffo: "Abbiamo dato l'anima" L'allenatore dei biancoverdi: "In campo con la cattiveria giusta, il risultato una conseguenza"

Vibo Valentia - “Più che riscattarci contava reagire. E non avremmo potuto fare meglio perché siamo rimasti in dieci e durante la partita abbiamo avuto problemi con Laezza, Micovschi e Parisi che hanno beccato un virus. Abbiamo dato l’anima e raccolto i frutti alla fine di una partta gagliarda." Così Giovanni Ignoffo nel post-partita, in diretta su 696 TV OttoChannel, di Vibonese - Avellino 0-1.

“Avevamo preparato un certo tipo di partita, poi abbiamo perso Laezza, che è andato oltre le sue forze, e abbiamo trovato soluzioni consone che ci hanno dato la possibilità di creare alcune occasioni da gol. Sono soddisfatto perché l’atteggiamento avuto è stato importante. Albadoro? La sua occasione fallitavrebbe potuto condizionarci negativamente e, invece, non abbiamo smesso di giocare." ha proseguito Ignoffo.

“Adesso le gambe girano. A livello tattico ci applichiamo meglio, oggi abbiamo interpretato entrambi i moduli con cattiveria. Mercato? Non ne ho parlato con Di Somma dopo la partita. Abbiamo vissuto la gara insieme dalla panchina e abbiamo sofferto. È questa la nostra forza. Per il resto sappiamo che ci sono delle situazioni da risolvere e lo farà la società." ha concluso il tecnico dei biancoverdi.