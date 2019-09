Vibonese - Avellino 0-1, Rossetti: "Abbiamo saputo soffrire" Il match-winner festeggia il suo primo gol tra i professionisti: "Ancor più felice per i 3 punti"

Vibo Valentia - In diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, tutta la gioia di Matteo Rossetti, match-winner per l'Avellino sul campo della Vibonese: “È il mio primo gol tra i professionisti, sono felice soprattutto perché ci ha consegnato questi tre punti vitali. Abbiamo saputo soffrire da vera squadra. Il mister aveva preparato bene la gara, noi cerchiamo di mettere in pratica ciò che ci dice e ci siamo riusciti questa volta."

Prima rete tra i "grandi". E che prodezza: “Ho stoppato bene la palla e poi ho provato la conclusione, è andata bene. Forse l’occasione del primo tempo era stata più semplice da concretizzare, poi per fortuna è arrivato il gol. Siamo sulla strada giusta, lavoriamo sempre al massimo. Siamo ancora dispiaciuti per la partita contro il Catania, ma ci siamo riscattati."