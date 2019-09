Vibonese - Avellino 0-1, il commento di Modica e Rezzi Masticano amaro il tecnico e il centrocampista dei rossoblù calabresi

Vibo Valentia - Il tecnico Giacomo Modica, in diretta al microfono di 696 TV OttoChannel, ha commentato la sconfitta casalinga per 1-0 della sua Vibonese contro l'Avellino, seconda sconfitta di fila per i calabresi: “L’Avellino ha preso il sopravvento a centrocampo per dieci minuti del secondo tempo. Il risultato non è giusto. Loro hanno sbagliato con Albadoro, ma anche noi abbiamo fallito le nostre occasioni. Chi vince, però, ha sempre ragione. Se abbiamo sbagliato tanto vuol dire che non siamo ancora pronti a interpretare cosa accade in campo. Siamo stati lenti nella manovra. Nel complesso, però, abbiamo rischiato poco. Il loro gol è nato da una palla nostra in uscita quindi è stato inaspettato. Abbiamo onorato la maglia fino all’ultimo, mi dispiace per la gente e per il nostro presidente. Nostro errore sul gol? Direi piuttosto una prodezza di Rossetti. Anche oggi un tiro da fuori area ci ha castigato ed è la cosa che brucia di più. L’Avellino? Bravo in fase difensiva e fortunato nel non prendere gol. Ha fatto la sua onesta partita cercando di rubare palla e ripartire. Nel primo tempo ha avuto due occasioni ma non nitide. È una squadra che può dire la sua in questo campionato. Togliendo 5, 6 formazioni, le altre sono tutte sullo stesso livello."

A fare eco all'allenatore dei rossoblù il centrocampista Edoardo Rezzi: "Abbiamo disputato una buona partita come a Monopoli, ma siamo stati puniti sull’unico tiro in porta in novanta minuti, tra l’altro deviato. Oltre la prestazione dobbiamo metterci la convinzione. Facciamo quasi sempre scelte sbagliate in attacco. Ci manca la cattiveria per il salto di qualità. Dobbiamo subito reagire. Avremmo meritato i tre punti anche oggi, non soltanto uno."