Calciomercato, su 696 TV Ignoffo strizza l'occhio a Orlando Il tecnico al "Razza", l'attaccante in studio: ecco cosa si sono detti in diretta

Vibo Valentia - "Luca Orlando? Se viene lo alleno." Così, in diretta al microfono di 696 TV, nel post-partita di Vibonese - Avellino 0-1, il tecnico dell'Avellino, Giovanni Ignoffo, si è sbilanciato in merito al gradimento per il ventottenne attaccante, attualmente svincolato, ospite negli studi di OttoChannel nel corso della puntata speciale di 0825 - Focus Serie C.

rlando è apparso lusingato per le parole di Ignoffo e lo ha salutato ringraziandolo per il pensiero. Cruciale per i biancoverdi, però, arrivare alla produzione di una fideiussione integrativa rispetto alla prima, sforata, per poter tornare a fare mercato.