Avellino, possibile svolta sul fronte fideiussione Da fonti societarie trapela ottimismo e c'è chi si sbilancia dando per ottenuta la nuova polizza

Indiscrezioni potenzialmente risolutive, ma da prendere doverosamente con le pinze perché, pur non volendo arrivare a voler scomodare la famosa incredulità di San Tommaso, la posta in ballo è estremamente alta e solo eventuali annunci ufficiali potranno fugare, del tutto, le preoccupazioni e i legittimi dubbi della piazza, ingenerati da una serie di precedenti in cui alle parole non sono corrisposti i fatti.

Fatta la doverosa premessa, da fonti vicine alla società trapela ottimismo e si vocifera, finanche, della risoluzione della questione relativa alla fideiussione integrativa, che sarebbe stata rilasciata in giornata, e permetterebbe a Ignoffo di poter contare su Illanes, De Marco, Karic e Charpentier per la gara di sabato sera, al “Partenio-Lombardi”, contro il Teramo, oltre che al direttore sportivo Di Somma di attingere dal mercato degli svincolati.

Se i rumors fossero confermati, la scadenza per la presentazione della polizza sarebbe stata anticipata di due giorni (c'è tempo fino al 7 settembre, ndr) e quella per la produzione della stessa di uno, scongiurando il rischio di un'ammenda, di una penalizzazione e di un indennizzo ai calciatori con i contratti depositati in Lega, ma non tesserati a tutti gli effetti.

Non resta che attendere mentre emergono nuovi dettagli sulla possibile cessione del club: la cordata che farebbe riferimento a tre imprenditori, tra cui il sannita Luigi Izzo (che ha, però, smentito l'interesse per l'Avellino, ndr), avrebbe chiesto per la prima volta, ormai 20 giorni fa, informazioni sull'investimento necessario a rilevare la squadra biancoverde e venerdì scorso, a Napoli, avrebbe sondato verbalmente la richiesta di De Cesare, inizialmente pari a due milioni di euro determinando una frenata.

Domenica, come anticipato su 696 TV e Ottopagine.it, lo stesso De Cesare avrebbe, però, deciso di ritoccare verso il basso le proprie pretese favorendo un nuovo aggiornamento tra le parti nel prossimo fine settimana. Se la “fumata bianca” dovesse arrivare, non sarà, comunque, in tempi brevi.