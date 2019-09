Picerno - Avellino, convocati e probabile formazione dei lupi Confermate le due assenze preannunciate da Ignoffo stamattina. Bivio tattico per il tecnico

L'Avellino ha raggiunto la Basilicata nel tardo pomeriggio. Domani, alle 17,30, a Potenza, i biancoverdi sfideranno il Picerno nella quarta giornata del girone C di Serie C. Come preannunciato questa mattina, in conferenza stampa, dal tecnico dei lupi, Giovanni Ignoffo, non saranno della partita Karic e Palmisano, che non figurano nell'elenco dei convocati e non sono partiti con i compagni di squadra. Restano i punti interrogativi legati all'impiego di Morero e Laezza: il capitano biancoverde, alle prese con un risentimento al tendine di un ginocchio, è reduce da una settimana ai box; l'ex Sicula Leonzio, rimasto vittima della frattura composta a un mignolo di una mano, che rischia di diventare scomposta in caso di un ulteriore trauma.

Non ancora disponibile Stojkovic, in attesa del via libera dalla Fifa per giocare. Prima chiamata per Charpentier. Al rientro dopo un turno di squalifica Alfageme, che potrebbe subentrare a gara in corso. Il modulo dovrebbe essere ancora il 5-4-1 con Celjak, reduce da un turno da spettatore forzato, per via di problemi fisici, in ballottaggio con Laezza e Petrucci per agire nelle vesti di terzino destro. A completare la linea a cinque difensiva davanti ad Abibi, Morero (o Nje), Zullo, Illanes e Parisi. Verso la conferma in blocco il centrocampo opposto sabato scorso al Teramo: Michovschi, De Marco, Di Paolantonio e Rossetti, hanno garantito quantità e qualità. Certo di fungere da unico riferimento avanzato, Albadoro.

Occhio, però, anche all'opzione 4-5-1, che si concretizzerebbe, verosimilmente, in caso di forfait simultaneo di Morero e Laezza, con l'impiego di Celjak (o Petrucci), Zullo, Illanes e Parisi davanti ad Abibi; Alfageme, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti e Michovschi in mediana; Albadoro, là davanti.

L'elenco dei 21 convocati per la sfida con il Picerno (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier, Falco.

La probabile formazione.

Avellino (5-4-1): Abibi; Celjak, Morero, Zullo, Illanes, Parisi; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro. All.: Ignoffo.