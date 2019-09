Incendio Avellino, lo splendido messaggio del Picerno Nota della società lucana a pochi minuti dal calcio di inizio della sfida con l'Avellino

Picerno (PZ) - È davvero splendido il pensiero, ancor prima che il messaggio, che l'AZ Picero ha voluto fosse comunicato alla popolazione irpina per il disastro ambientale verificatosi lo scorso venerdì con l'incendio dell'ICS in località Pianodardine, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida con l'Avellino.

L'ufficio stampa locale ha appena consegnato e chiesto di diffondere il seguente messaggio (letto anche dallo speaker del "Viviani" ed accolto dagli applausi degli oltri 500 tifosi irpini giunti al seguito della squadra, ndr): "La società AZ Picerno, i tifosi e la comunità di Picerno, nel dare il benvenuto ai tifosi dell'U.S. Avellino 1912 allo stadio "Viviani" di Potenza, sentono il divere di stringersi attorno alla comunità di Avellino per il grave incendio verificatosi venerdì 13 settembre in località Pianodardine. Un grazie di vero cuori va a tutti coloro i quali sono intervenuti, dalle forzae dell'ordine all'immenso lavoro degi vigili del fuoco, per evitare ogni conseguenza ben più grave. Picerno si augura che tutta la comunità avellinese possa riprendersi molto presto da questo grave disastro." Un gesto nobile e signorile. Parole che riconciliano con il veri valore che lo sport può e deve veicolare.