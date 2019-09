Sidigas, Mauriello: "Attendiamo la decisione di Russolillo" Vertice con tutte le parti in causa per la proroga del concordato. Le ultime su stadio e cessione

Questa mattina, presso il Tribunale di Avellino, il giudice della sezione fallimentare, Pasquale Russolillo, ha tenuto un importante vertice sul caso Sidigas. A tracciare il punto, al termine dell'incontro, il presidente dell'U.S. Avellino e della S.S. Felice Scandone, Claudio Mauriello: “Russolillo ha voluto ascoltare tutte le parti in causa, il collegio difensivo della Sidigas, la Procura, i commissari, l'amministratore giudiziario e, ora, si determinerà sulla proroga o meno.”

Così, invece, sul un altro caso, quello relativo ai fitti pregressi del “Partenio-Lombardi”, dopo il rinvio dell'incontro con il Comune di Avellino, determinato dall'incendio, lo scorso venerdì, della ICS: “Ci dobbiamo incontrare per parlare della vicenda riguardante lo stadio, per sottolineare anche quello che noi ci aspettiamo da parte dell'amministrazione, che deve essere fatto. È un po' il discorso che voi tutti già conoscete: il Partenio è una struttura obsoleta, che ha bisogno di continua e costante manutenzione, e noi conosciamo benissimo pure i conti del Comune, che non ha queste disponibilità da riservare al Partenio. Però, c'è piena condivisione dei problemi. Sicuramente ne usciremo con un punto di vista condiviso.”

Mauriello è stato, infine, perentorio sul capitolo relativo all'eventuale cessione della squadra di calcio: “Non c'è nessuna novità, altrimenti saremmo i primi a comunicarle."

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere l'intervista integrale al presidente dell'U.S. Avellino e della S.S. Felice Scandone, Claudio Mauriello.