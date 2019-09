Micovschi: "Avellino, finalmente qui. Non vogliamo fermarci" Il centrocampista rumeno, protagonista di un ottimo avvio di campionato, ha svelato un retroscena

Un calciatore di categoria superiore. Claudiu Michovschi ha confermato il gran bene che si diceva sul suo conto, tra gli addetti ai lavori, con le prime prestazioni in biancoverde: una spina nel fianco per le difese avversarie, gol e assist. Questo pomeriggio l'esterno di centrocampo, prestato all'Avellino dal Genoa, è stato il protagonista della conferenza stampa infrasettimanale: “Contro Bisceglie e Virtus Francavilla ci aspettano due gare casalinghe consecutive molto difficili. Ci prepareremo bene in questa settimana perché vogliamo allungare la nostra striscia di successi di fila vincendole entrambe. Dobbiamo continuare su questa strada. Contro il Picerno avremmo potuto chiudere la partita già nel primo tempo, ma abbiamo sprecato molte occasioni.” ha esordito il talento rumeno.

“Non è importante dove gioco. Posso giocare sia a destra, sia a sinistra. È la prima volta per me tra i professionisti. Bisogna correre e lottare. Morero e Alfageme mi hanno aiutato molto ad inserirmi. Celjak è stato il primo compagno di squadra con cui ho parlato. Karic? Ci conosciamo da quattro anni, è un bravissimo ragazzo che ci darà sicuramente una grossa mano in questa stagione.” ha proseguito Micovschi.

Infine, un retroscena con la conferma dell'indiscrezione raccolta e diffusa da Ottopagine.it it il 13 giugno 2018: il “matrimonio” con i lupi avrebbe già dovuto essere “celebrato” la scorsa estate: “Sì, ho ricevuto la proposta dell’Avellino ormai più di un anno fa, ma la trattativa non si è conclusa (ovviamente per la mancata iscrizione in Serie B del club allora presieduto da Walter Taccone, ndr) e sono rimasto al Genoa per fare il fuoriquota. Ora sono contento di essere qui. Il Genoa mi ha cresciuto sin da piccolo. Mi ha insegnato tanto e fatto diventare uomo. L’Under 21 della Romania? A marzo ho ricevuto l’ultima convocazione, ora sono in attesa, con fiducia, di una nuova chiamata.”

