Partenio, Festa: "Valuteremo le obiezioni dell'Avellino" Il sindaco, da Aiello del Sabato, ha parlato del caso stadio. Il summit potrebbe ancora slittare

Mentre la squadra, agli ordini di Giovanni Ignoffo, sta per condurre in porto una doppia seduta di allenamento in vista della sfida casalinga di domenica, alle 17,30, contro il Bisceglie (Karic e Palmisano ancora in infermeria, ndr), l'Avellino continua a provare a districare i nodi extra-calcistici. Tra domani e venerdì, salvo non affatto improbabili posticipi alla prossima settimana, è in programma l'incontro, inizialmente slittato per l'incendio della ICS, tra gli amministratori del Comune di Avellino e la proprietà biancoverde per discutere dei nodi relativi alle pendenze relative del PalaDelMauro e, in primis, dei fitti pregressi del “Partenio-Lombardi”. Ieri, all'uscita da Palazzo di Giustizia, il presidente dell'U.S. Avellino e della S.S. Felice Scandone, Claudio Mauriello, aveva tracciato un primo quadro della situazione: “Ci dobbiamo incontrare per parlare della vicenda riguardante lo stadio, per sottolineare anche quello che noi ci aspettiamo da parte dell'amministrazione, che deve essere fatto. È un po' il discorso che voi tutti già conoscete: il Partenio è una struttura obsoleta, che ha bisogno di continua e costante manutenzione, e noi conosciamo benissimo pure i conti del Comune, che non ha queste disponibilità da riservare al Partenio. Però, c'è piena condivisione dei problemi. Sicuramente ne usciremo con un punto di vista condiviso.”

Questa mattina la replica del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, direttamente da Aiello del Sabato, dove ha partecipato alla manifestazione di chiusura del progetto “Scuola Viva”: “C'è il tema della fideiussione, per quanto riguarda il palazzetto, e, invece, c'era anche il tema relativo alle morosità per ciò che riguarda il Calcio Avellino. In merito la società ci ha comunicato che ci sono delle obiezioni e delle osservazioni che vanno valutate. Per questo convocheremo nei prossimi giorni al tavolo proprio il club per verificarle e, chiaramente, continuare l'iter. E' evidente che i fitti vanno pagati. E' altrettanto evidente che una soluzione, nel rispetto, reciproco, dei ruoli e delle parti va trovata.”

