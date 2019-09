Avellino - Virtus Francavilla, Fernandez: "Vogliamo vincere" Il diesse dei pugliesi è intervenuto su 696 TV. Mercato: fari di nuovo puntati su uno svincolato

Nei pensieri e nella mente dei tifosi dell'Avellino è ancora impresso il clamoroso svarione di Abibi, che ha permesso al Bisceglie di sbancare il “Partenio-Lombardi”, ma non c'è tempo per piangere sul latte versato perché mercoledì, alle 18,30, ci sarà l'occasione per l'immediato riscatto contro la Virtus Francavilla, che battendo il Bari ha fatto saltare la panchina di Cornacchini, sostituito da Vivarini.

Ieri sera, su 696 TV, nel corso di 0825 – Focus Serie C, è intervenuto il direttore sportivo dei prossimi avversari dei lupi, Mariano Fernandez: “Conosco Giovanni Ignoffo essendo stato suo compagno di squadra. Credo che come allenatore farà carriera perché è una persona preparata e seria. Gli auguro il meglio, meno che contro di noi (ride, ndr). Sicuramente l'Avellino è una piazza importante, di cui ho visto le partite, ha fatto molto bene. Dobbiamo essere attenti e cercare di fare quello che siamo abituati a fare: cercare di imporre il nostro gioco, di far male all'avversario e di giocare a viso aperto. Mercoledì sarà una bella partita perché tutte e due le squadre, sicuramente, giocheranno alla ricerca della vittoria. Poi gli episodi faranno la differenza.”

Intanto, sul fronte mercato torna d'attualità la pista che porta allo svincolato esterno di centrocampo Armando Vajushi. Ignoffo ha dichiarato, a più riprese, che non sono previsti nuovi innesti in organico da qui a gennaio, ma non è da escludere un cambio di orientamento.