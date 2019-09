Partenio e Del Mauro: domani vertice in Comune Ieri notte l'allagamento della sala conferenza della Montevergine, prontamente risolto

Nella giornata di domani, presso il Comune di Avellino, si terrà un vertice per il “Partenio-Lombardi” dopo che questa mattina i dipendenti dell’U.S. Avellino, i tecnici di Palazzo di Città e della Sidigas hanno dovuto fare i conti con l'allagamento della sala convegni costruita, la scorsa estate, in occasione delle Universiadi, in zona Tribuna Montevergine. In seguito al temporale di ieri notte, la struttura è stata, infatti, invasa dall'acqua. L’assessore allo sport, Giuseppe Giacobbe, e il delegato alle strutture sportive della Sidigas, Raffale Verdicchio, si sono recati sul posto per constatare il da farsi, approfittando di un appuntamento già in programma per discutare della preannunciata necessità del San Tommaso di giocare le prossime due partite nello stadio dei lupi, mentre l’impresa di pulizie è stata impegnata nelle celeri operazioni per rispristinare la piena fruibilità dell'area.

Subito dopo, la convocazione, in Comune, dei rappresentanti del club, per la giornata di domani. Al tavolo si discuterà della gestione e della funzione della struttura, nello specifico, ma anche di altri interventi necessari nell'impianto sportivo di Contrada Zoccolari con un focus sui tempi di consegna degli stessi e, non di meno, di chi dovrebbe sostenerne i costi, sia per quanto attualmente determinato nell'attuale convenzione d'uso, sia per il futuro. L'evento odierno, ha, dunque, rappresentato unicamente un ulteriore spunto per affrontare l'argomento. L'occasione sarà propizia anche per parlare del PalaDelMauro. L’amministrazione vuole evitare il completo distacco della linea elettrica, che renderebbe complicato e oneroso il riallaccio. La riunione dovrebbe, perciò, garantire l'opportunità per parlare dei fitti pregressi dello stadio e delle rate della fideiussione per il palasport, così come era in programma la scorsa settimana prima del rinvio per il rogo dell'ICS.