San Tommaso, Cucciniello: "Ancora due partite al Partenio" Il diggì ha presentato la sfida con il Giugliano e commentato le decisioni del giudice sportivo

Il Giugliano nel mirino, ma non solo. Il San Tommaso, mandato in archivio il primo storico successo in Serie D, ottenuto domenica scorsa contro l'ACR Messina (2-0), è proiettato alla seconda sfida esterna nel Girone I, mentre, fuori dal campo, prosegue il lavoro della società per districare il nodo relativo allo stadio.

Raggiunto telefonicamente da Ottopagine.it, il direttore generale Annino Cucciniello ha tracciato il quadro sulla situazione in casa dei grifoni.

Direttore, inevitabile cominciare dalle decisioni prese dal giudice sportivo in merito a quanto accaduto dopo la partita contro l'ACR Messina. Qual è il suo commento a riguardo?

“Prendiamo atto delle decisioni le accettiamo. Chiudiamo questa parentesi e guardiamo avanti. Il calcio è fatto anche di momenti di tensione che vanno, però, stigmatizzati.”

Al di là del finale infuocato, come avete vissuto la settimana dopo il primo successo?

“Grazie ai risultati che stiamo ottenendo si lavora con tranquillità. L'ambiente che si è creato è bellissimo. I ragazzi sono un gruppo coeso, compatto e si è creato il giusto amalgama sin dall'inizio.”

Passando alla prossima giornata di campionato, incrocerete il cammino di De Vena, ex bomber dell'Avellino. Come sarà trovarlo dalla parte opposta del campo?

“Sarà sicuramente un'ulteriore emozione giocare contro De Vena. Essendo noi tifosi dell'Avellino, domenica ci regalerà una sensazione speciale sfidarlo. Riguardo al match, il Giugliano è una squadra che sta incontrando difficoltà a fare risultato, nonostante la mole di gioco che produce. Hanno disputato una grandissima gara la scorsa settimana contro il Marsala, ma, come dicevo, è solo questione di risultati che non arrivano.”

In conclusione, nell'ultima conferenza è già stata chiarita la situazione delle strutture: a oggi, ci sono ulteriori aggiornamenti?

“Abbiamo chiesto un tavolo al Comune di Avellino in attesa di eventuali deroghe per il campo di Pratola. In tal senso, il 26 settembre potrebbero esserci sviluppi importanti. Nel frattempo, molto probabilmente, giocheremo altre due partite casalinghe allo stadio Partenio.”