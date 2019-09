Avellino - Virtus Francavilla 0-1, le pagelle Lupi inconcludenti, Alfageme esce tra i fischi. Parisi spinta e personalità: predica nel deserto

Avellino - Virtus Francavilla 0-1, le pagelle.

Marcatore: pt 39’ Perez.

Avellino (5-4-1): Tonti 5.5; Celjak 5 (40’ st De Marco sv), Illanes 5, Zullo 5 (1’st Charpentier 5), Laezza 6, Parisi 6.5; Micovschi 5.5, Rossetti 5 (1’ st Silvestri 5.5), Di Paolantonio 5.5, Alfageme 4.5 (14’ st Carbonelli 5.5); Albadoro 5. A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Njie, Falco, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi 6; Calcagno 7 (26’ st Delvino 6.5), Tiritiello 5.5, Caporale 7; Albertini 6.5, Gigliotti 6.5, Marino 6 (17’ st Zenuni 6), Mastropietro 6, Nunzella 7; Perez 7 (37’ st Sparandeo sv), Vazquez 6.4. A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Puntoriere, Marozzi, Miccoli. All.: Trocini 7.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo 6.5. Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa della sezione di Roma 1 6 e 6.5.

Note: Espulso al 37’ st Tiritiello per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tiritiello per gioco falloso; Gigliotti, Parisi, Nunzella e Poluzzi per comportamento non regolamentare; Silvestri per proteste. Angoli: 9-3. Spettatori: 3.650 (abbonati 2.915, 10 ospiti) per un incasso di 9100 euro. Recupero: pt 1’; st 5’.