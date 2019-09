Avellino - Virtus Francavilla 0-1, gli spogliatoi I commenti di Ignoffo, Di Somma e Trocini. Il diesse: "Fideiussione integrativa? Ecco perché"

Giovanni Ignoffo (allenatore Avellino) - “Non ho visto un avversario superiore a noi, piuttosto un Avellino sempre nella metà campo avversaria nel secondo tempo, che ha creato, ma sono mancate la cattiveria e la qualità per concretizzare le occasioni create. Non è facile trovarsi di fronte squadre più ampie a livello numerico. Nel primo tempo siamo andati in area avversaria tre, quattro volte, poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo. Siamo giovani e pecchiamo di inesperienza in questi episodi. Non abbiamo calciatori che si inventano la giocata e risolvono certe situazioni. Cercherò di fare il massimo con i calciatori che ho a disposizione. Ogni allenatore vorrebbe i migliori attaccanti che, numeri alla mano, fanno vincere i campionati. Però, questi possiamo avere e, allora, dobbiamo fare di necessità virtù. Il nostro obiettivo resta una salvezza tranquilla, siamo nelle condizioni di poterla raggiungere. Dobbiamo lottare alla morte per fare punti. Onestamente sono più rammaricato per la sconfitta con il Bisceglie che per quella di oggi. Mi mangio le mani per le prestazioni, facciamo gioco ma non finalizziamo e alla fine ciò pesa. Il Il modulo? Avrei voluto cambiarlo dall'inizio, ma abbiamo avuto troppo poco tempo per il 4-4-2. Difendere a quattro è diverso dal difendere a tre, quindi, ci siamo riservati questa opzione a partita in corso. Il derby con la Cavese? Abbiamo la necessità di fare punti contro chiunque. Ritengo la Cavese alla nostra portata per la struttura che ha. Noi dovremo essere propositivi e possibilmente vincere anche giocando male. Karic? Non ce la farà neanche per domenica prossima.”

Salvatore Di Somma (direttore sportivo Avellino) - “Ho preferito lasciare tranquilli i ragazzi, che sono tristi e amareggiati e sono venuto io a metterci la faccia. La responsabilità è mia, la squadra l’ho costruita io. Ci siamo un po’ illusi dopo tre vittorie, ora siamo tornati sulla terra. Sapevamo che avremmo sofferto, io per primo. L’obiettivo rimane la salvezza, dispiace molto per la tifoseria Non ho rimpianti sul mio operato. Abbiamo incontrato tantissime difficoltà, avrei potuto prendere qualche altro attaccante, ma sono sorte delle problematiche e, quindi, non è stato possibile. Abbiamo sfruttato l’occasione Charpentier. Per ora gli attaccanti sono questi, bisogna dargli fiducia sperando che ci risolvano i problemi. Dovrebbero essere più cattivi e abili nel finalizzare la mole di gioco della squadra. Non ne prenderemo altri perché in giro non ce ne sono. Prendere uno svincolato a ottobre significa averlo in forma dopo un paio di mesi. Gli svincolati esteri? Rischiamo di prendere dei bidoni, meglio rimanere così. Per il futuro resto fiducioso.Aspettiamo gennaio per rinforzare la squadra. Situazioni di grande difficoltà non ne vedo, lo dico con grande serenità. Se dovessi rendermi conto dell’esistenza di problemi, sarei il primo a dire ciò che penso. La vicenda relativa alla fideiussione integrativa? No, non era in programma di stipularla, ma abbiamo sforato il budget, di pochissimo, e si è reso necessario produrne una nuova.”

Bruno Trocini (allenatore Virtus Francavilla) - “Abbiamo disputato un buon primo tempo, poi nella ripresa meno bene: merito dell’Avellino, che ha spinto tanto. Però, siamo stati bravi a difenderci. Poluzzi non ha fatto grandissime parate. Abbiamo sofferto un po’, ma ci sta ad Avellino, con tante assenze e a tre giorni dall’ultima gara. Il nostro obiettivo è far bene, essere propositivi e giocare con coraggio. Pensiamo solo alla prossima partita, contro la Ternana. Vogliamo lanciare altri ragazzi come fatto in passato. Proviamo ad arrivare più in alto possibile, ma la priorità resta la salvezza. Troppe espulsioni? Quella di oggi è stata diversa da quelle passate. Tiritiello ha commesso un fallo di ignoranza calcistica dopo uno scatto di 70 metri, è uno che non molla mai. L’Avellino? È partito in ritardo, ma oggi ho visto una squadra organizzata. Può fare un buon campionato, a me è piaciuto.”