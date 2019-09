Cavese - Avellino, Campilongo: "Bei ricordi, voglio vincere" Il tecnico, ex allenatore dei lupi, ha presentato la sfida in programma domani allo stadio "Menti"

Derby sul campo, partita a scacchi in panchina. Dopo la conferenza stampa pre-partita di Giovanni Ignoffo, è toccato al tecnico della Cavese, Salvatore Campilongo, presentare la sfida tra aquilotti e lupi, in programma domani, alle 15, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia: “Dobbiamo mettere testa e cuore in questa gara perché l’Avellino è una squadra rognosa che si difende bene e fa delle ripartenze la sua arma migliore. Questa partita va affrontare con intensità e voglia di fare risultato. Di Avellino ho bei ricordi, sono stato bene, ma ora sono alla Cavese e voglio vincere perché è importante per il nostro cammino. L’Avellino ha avuto delle difficoltà iniziali, ma è stato bravo a ricompattarsi e a mettere su una squadra con tanti giovani. Ci aspettiamo un avversario arrabbiato dopo due sconfitte di fila. Ritengo che siamo stati un po’ sfortunati con il calendario tra derby e viaggi come quello di Catania. Al di là di questo, però, mi aspetto una crescita sul piano tattico. Siamo un po’ contati in difesa e a centrocampo. Mancheranno Lulli e Castagna.” ha commentato il tecnico dei blufoncé in vista della gara valida per la settima giornata del girone C di Serie C.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa pre-partita integrale dell'allenatore della Cavese, Salvatore Campilongo (pagina facebook della Cavese Calcio).