Avellino, ecco la decisione del giudice sportivo su Illanes Il difensore è stato espulso (rosso diretto) a un quarto d'ora dalla fine del derby con la Cavese

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la settima giornata del girone C di Serie C. Il difensore dell'Avellino, Julián Illanes, espulso domenica scorsa, al 75', contro la Cavese, per "atto di violenza verso un avversario a gioco fermo" dovrà scontare due giornate di squalifica: salterà, dunque, la prossima partita, contro il Rende, e il derby contro la Paganese. Un turno di stop pure per il tecnico dei metelliani Campilongo, allontanato dal campo dopo il raddoppio di Addessi.