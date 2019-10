Verso Avellino - Rende, Celjak: "Più cattivi" Il difensore dei lupi ha parlato della sconfitta con la Cavese e in vista del match coi calabresi

Dopo la sconfitta con la Cavese, terza battuta d'arresto di fila per i biancoverdi, ed in vista del match casalingo con il Rende ha parlato il difensore dell'Avellino Vedran Celjak: “Ci aspetta una partita tosta come contro il Bisceglie o la Virtus Francavilla, dovremo proporre il nostro gioco e cercare di fare bene. L’approccio conta tanto, dobbiamo portare a casa i 3 punti. Non è mai bello perdere, le sconfitte aiutano a migliorare, stiamo già lavorando al riscatto Il modulo? Conta fino ad un certo punto, piuttosto è fondamentale come viene interpretato. Il 5-4-1 può essere offensivo così come il 3-4-3 difensivo. I nostri passi falsi non sono determinati da problema di testa, ma da episodi. Creiamo tanto, lo abbiamo visto anche nei video dopo la gara. Guardando le statistiche nelle ultime tre gare abbiamo battuto 18 calci d'angolo senza, però, realizzare reti. Un dato che fa riflettere. Serve più cattiveria sottoporta. Le palle gol ci sono, ma paghiamo gli episodi. Dobbiamo migliorare in cattiveria e determinazione. Per quanto mi riguarda, fisicamente stiamo bene, è normale che tre partite di fila le paghi e puoi calare già alla seconda e sicuramente nella terza. La mancanza di preparazione può portare a qualche affaticamento durante la stagione, è un fatto normale. I giovani? La pressione può farsi sentire, ma sono i ragazzi sono validi e sereni. Siamo spuntati? Se mettiamo una palla in mezzo e c'è solo un nostro calciatore in mezzo a tre difensori diventa difficile, bisogna partecipare di più alla manovra offensiva.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale del difensore dell'Avellino Vedran Celjak.