Avellino - Rende, convocati e probabile formazione dei lupi Venti calciatori a disposizione di Ignoffo, che deve rinunciare a tre calciatori

L'Avellino ha sostenuto questo pomeriggio la seduta di rifinitura in vista della gara casalinga con il Rende, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C, in programma domani (ore 15) allo stadio “Partenio-Lombardi”. Al termine della seduta di lavoro, il tecnico Giovanni Ignoffo ha diramato l'elenco dei convocati nel quale non figurano Albadoro e Petrucci, infortunati, oltre a Illanes, squalificato per due giornate dopo il rosso diretto rimediato domenica scorsa, al “Menti”, contro la Cavese.

Tornano, invece, in lista, seppur non al top della forma, Karic e Palmisano. Fa parte dei 20 anche Charpentier, alle prese con un'infiammazione che gli ha impedito di allenarsi per tutta la settimana, ma che potrebbe rappresentare la sorpresa dall'inizio.

Tenendo conto della necessità, assoluta, di vincere in seguito alle tre sconfitte di fila rimediate in soli otto giorni e dell'infermeria affollata, i biancoverdi cambieranno modulo passando dal 5-4-1 al 4-3-3 anche se, in fase di non possesso, l'assetto tattico finora praticamente sempre utilizzato e il 4-5-1 potranno essere disegnati con il semplice arretramento degli esterni d'attacco del tridente offensivo ovvero Micovschi, a destra, e Parisi, a sinistra. Salvo impiego di Charpentier, sarà Alfageme a fungere da riferimento centrale. In mediana, spazio a Silvestri, Di Paolantonio e Rossetti. In difesa, Celjak, Morero, Njie, pronto all'esordio da titolare, e Laezza. In porta si va verso la conferma per la terza partita consecutiva di Tonti, che domani sera sarà ospite di 696 TV nel corso di 0825 – Focus Serie C (diretta dalle 21).

L'elenco dei 20 convocati per la sfida con il Rende (in ordine di ruolo e alfabetico):

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Alfageme, Charpentier.

La probabile formazione dell’Avellino.

Avellino (4-3-3): Tonti; Celjak, Morero, Njie, Laezza; Silvestri, Di Paolantonio, Rossetti; Micovschi, Alfageme, Parisi. All.: Ingoffo.