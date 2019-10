Avellino - Reggina, convocati e probabile formazione dei lupi Albadoro e Alfageme non al top, in attacco probabile soluzione inedita per supportare Charpentier

Al termine della seduta di rifinitura e dopo la conferenza stampa alla vigilia di Avellino – Reggina, valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, Ezio Capuano ha diramato l'elenco dei convocati. Sono ventidue i calciatori a disposizione del tecnico dei biancoverdi in vista del match contro la capolista allenata dall'ex tecnico dei lupi, Domenico Toscano. Unico indisponibile capitan Morero, acciaccato. Nell'elenco figura invece Albadoro, che, però, non è al top della forma (come Alfageme) e dovrebbe perciò partire dalla panchina lasciando spazio a una soluzione finora inedita per il reparto avanzato: Karic o Micovschi a supporto dell'unica punta Charpentier. Può, dunque, nascere un 3-5-1-1 con Illanes, Zullo e Laezza confermati in difesa; Celjak al rientro sulla fascia destra difensiva, salvo persistere delle noie fisiche, e Parisi confermato sull'out opposto; De Marco (o Rossetti, entrambi in campo se Celjak non fosse recuperato e Micovschi schierato nuovamente largo a destra, ndr), Di Paolantonio, uno tra Karic e Micovschi in mediana a seconda di chi sarà scelto per agire da sottopunta.

La probabile formazione dell'Avellino.

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Karic; Charpentier. All.: Capuano.

L'elenco dei 22 convocati (in ordine di ruolo e alfabetico).

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Alfageme, Charpentier, Albadoro.