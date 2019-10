Avellino, Morero salterà la trasferta di Catanzaro All'uscita degli spogliatoi la carica di Capuano. Il capitano costretto al terzo forfait di fila

Più di due ore di allenamento intenso, intensissimo. L'Avellino ha mandato in archivio così l'unica seduta di allenamento odierna in programma. All'uscita dagli spogliatoi, direzione Pescopagano dove alle 18,30 presenterà il libro a lui dedicato, il tecnico Ezio Capuano non ha nascosto grande determinazione e fermo ottimismo in vista della trasferta in programma sabato (ore 20,45) contro il Catanzaro. Aggregato al gruppo il neo-acquisto Meola, in attesa di essere ufficializzato, dall'infermeria non arrivano, però, buone notizie: Morero, che ha lavorato martedì e mercoledì, e che questa mattina si è sottoposto a terapie sotto la fisioterapista Ambrosone, non sarà della partita valida per l'anticipo della tredicesima giornata del girone C di Serie C. Il capitano, in fase di recupero dalle noie muscolari che gli hanno impedito di scendere in campo contro Ternana e Reggina, salterà, dunque, la terza partita consecutiva. Tornerà a disposizione, salvo intoppi, in occasione della gara casalinga con il Potenza, in programma lunedì 11 novembre con calcio d'inizio alle 20,45.