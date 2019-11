Avellino - Cavese, probabili formazioni e presentazione gara Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C

L'Avellino, che resta in attesa di possibili svolte societarie, torna in campo. Alle 20,30 il fischio d'inizio del derby con la Cavese, valido per il sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C: gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al novantesimo, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passa il turno affronterà negli ottavi di finale, in programma il prossimo 27 novembre, la vincente di Ternana - Fermana (da sorteggiare il lato del tabellone; la squadra ospite e ospitante, ndr).

Capuano, che tiene particolarmente ad andare avanti nella manifestazione per non lasciare intentata l'opportunità di accedere direttamente al terzo turno in dei playoff, in caso di vittoria del trofeo, è pronto ad adottare un turnover ragionato all'interno del suo 3-5-1-1. Davanti a Tonti, che dovrebbe tornare a difendere i pali al posto di Abibi, spazio a Celjak, Zullo e Njie, per effetto dell'assenza di Morero, del turno di riposo preannunciato per Illanes e della panchina sulla quale dovrebbe accomodarsi Laezza; a centrocampo, spazio a Petrucci, finito nel dimenticatoio, con Silvestri, Di Paolantonio, Palmisano e Parisi o Karic sull'out mancino. Lo svedese o Alfageme agiranno alle spalle o al fianco di Albadoro in attacco a meno di utilizzo no-stop di Charpentier.

Sponda metelliana, Campilongo, reduce come il collega sullo scranno irpino da due sconfitte di fila, opererà ampie rotazioni tra gli interpreti del suo 4-2-3-1. Spaltro e D’Ignazio sembrano destinati a presidiare le corsie laterali difensive davanti all'estremo difensore Kucich. El Ouazni dovrebbe fungere da unica punta, supportato da Di Roberto, Russotto e De Rosa.

Avellino - Cavese, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20,30)

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Celjak, Zullo, Njie; Petrucci, Silvestri, Di Paolantonio, Palmisano, Parisi; Karic; Albadoro. A disp.: Pizzella, Abibi, Rossetti, Charpentier, De Marco, Micovschi, Illanes, Alfageme, Laezza, Carbonelli, Evangelista. All.: Capuano.

Indisponibili: Morero.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Karic - Alfageme: 60% - 40%; Albadoro - Charpentier: 55% - 45%; Di Paolantonio - De Marco: 55% - 45%; Parisi - Alfageme: 51% - 49% (se gioca Alfageme, Karic quinto di centrocampo a sinistra).

Cavese (4-2-3-1): Kucich; Spaltro, Matino, Galfano, D’Ignazio; Guadagno, Nunziante; Di Roberto, Russotto, De Rosa; El Ouazni. A disp.: Bisogno, Polito, Castagna, Favasuli, Sainz-Maza, Addessi, Germinale, Rocchi, Matera, Nunziante, Bulevardi, Sandomenico. All.: Campilongo.

Indisponibili: Lulli, Marzorati, Marzupio, Petrosino, Stranges.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: El Ouazni – Germinale: 55% - 45%.

Arbitro: Garofalo della sezione Torre del Greco. Assistenti: Mittica e Gregorio della sezione di Bari.

