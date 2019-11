Avellino, Capuano: "Nessun dissidio, anzi troppo morbido" Il tecnico alla vigilia della gara col Rieti: "Rispetto i calciatori, questa è la realtà di Dio"

Dopo la conferenza stampa a sorpresa del direttore sportivo Salvatore Di Somma, ha preso la parola l'allenatore dell'Avellino, Ezio Capuano. Inevitabile partire dal chiacchierato malcontento che la squadra non avrebbe celato nei suoi confronti: “Non è successo nulla con i calciatori e lo posso giurare. Quando ho letto quelle notizie sono caduto dalle nuvole. Posso dire di non essermi comportato male con i calciatori, non li ho trattati male e sono una persona educata. Sono un allenatore, che in uno spogliatoio è quasi come un parroco, che deve dare riferimento a Dio e garanzie al popolo che fa sacrifici per seguire l'Avellino. Rispetto i calciatori, anzi, mi pento di essere stato molto, molto morbido. Questa è la realtà di Dio.”

Domani, ore 17,30, sfida salvezza con il Rieti: “Non ci fidiamo di loro, delle loro difficoltà, di quanto accaduto la scorsa settimana. Il campionato per me resta falsato, perché non si può non giocare una domenica e presentarsi in campo quella successiva. Faccio, però, i complimenti a Caneo, per il modo in cui fa giocare il Rieti. Per noi sarà la partita della vita.”

L'Avellino giocherà con un 3-4-3, che potrà rapidamente mutare forma in un 3-4-2-1. Micovschi e Karic supporteranno l'unica punta Charpentier: “Giocherà chi mi darà le garanzie maggiori, ma al di là della formazione e dell'avversario conta vincere. Il modulo? Abbiamo provato qualcosa di diverso durante la settimana. Fino ad oggi abbiamo sbagliato una sola partita, domenica a Caserta. Ricordiamoci, però, che l'Avellino non ha svolto una adeguata preparazione estiva, quindi, per vedere una squadra brillante sarà necessario aspettare il ritorno in campo dopo la sosta invernale. Spero che avremo i tifosi dalla nostra parte, abbiamo bisogno di loro, del loro sostegno, che non mancherà.”

Nessun problema con il gruppo, dunque, ma occhio ai convocati: “Potrebbero esserci degli esclusi per scelta tecnica.”

