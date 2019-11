Partenio, slittano l'incontro in Prefettura e il sopralluogo Il vertice e l'analisi sul posto delle criticità dello stadio erano in programma questa mattina

L'incontro della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che, come anticipato lo scorso venerdì da Ottopagine.it, era stato fissato questa mattina presso il Salone Stranges del Palazzo di Governo ed avrebbe dovuto precedere un sopralluogo al “Partenio-Lombardi”, è stato rinviato a data da destinarsi. Il summit era stando indetto in seguito a una comunicazione fatta pervenire al Questore di Avellino dalla dirigenza dell'U.S. Avellino e a una precedente nota del Questore, relative a numerose criticità incidenti sull'agibilità dell'impianto sportivo. La motivazione del posticipo del vertice sarebbe adducibile all'indisponibilità, per cause di forza maggiore, di uno destinatari comunali della missiva che il club biancoverde ha inviato per evidenziare 23 problematicità nell'impianto sportivo in risposta alla messa in mora da parte di Palazzo di Città per il mancato pagamento di otto mensilità per l'utilizzo dello stadio. Lo slittamento scongiura l'eventualità di provvedimenti che avrebbero potuto limitare o impedire la presenza sugli spalti dei tifosi per il match di Coppa Italia di Serie C in programma domani, alle 20, contro la Ternana, valido per gli ottavi di finale.