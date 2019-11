Avellino - Ternana, presentazione gara e probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C

A caccia della qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C, in attesa di una svolta societaria che sembra ormai prossima a consumarsi, come anticipato da Ottopagine.it lo scorso 19 novembre.

Alle 20, il calcio d'inizio di Avellino – Ternana. Capuano vuole andare avanti a tutti i costi perché intenzionato ad arrivare fino in fondo: nel caso in cui i lupi alzassero il trofeo si garantirebbero, infatti, l'accesso diretto al terzo turno dei playoff a prescindere dalla posizionamento finale in classifica, a patto, ovviamente, di aver mantenuto la categoria.

Capitolo modulo e formazione. Sponda biancoverde, spazio all'inevitabile turnover ragionato, dati i soli due giorni per recuperare dalle fatiche del match in campionato contro il Rieti e la trasferta da affrontare domenica a Viterbo. L'assetto tattico non sarà il 3-4-3, ma un 3-5-2 speculare a quello dei dirimpettai. In porta dovrebbe consumarsi il ritorno tra i titolari di Abibi; in difesa, Njie, Zullo e Laezza, con Illanes e Morero destinati ad accomodarsi in panchina; a centrocampo, minuti e una maglia dall'inizio per Silvestri e Rossetti nelle vesti di interni ai lati del play Di Paolantonio. Sulle corsie latarali, Celjak e Parisi. In attacco, Alfageme e Albadoro. Partirà dalla panchina bomber Charpentier, acciaccato.

In casa rossoverde, Gallo deve far fronte a numerose defezioni: sette gli uomini in infermeria. In difesa spazio a Bergamelli e Sini. L’ex Paghera dovrebbe partire dalla panchina facendo posto a Damian in mediana con Nesta e Parodi sugli esterni. Il tandem d'attacco è già stato annunciato dallo stesso tecnico, beccato nella conferenza della vigilia da Capuano: giocheranno Vantaggiato e Niosi.

Chi passa affronterà la vincente di Siena - Teramo.

Avellino - Ternana, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 20)

Avellino (3-5-2): Abibi; Njie, Zullo, Laezza; Celjak, Silvestri, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Alfageme e Albadoro. A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Morero, Charpentier, Karic, De Marco, Micovschi, Illanes, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Abibi - Tonti: 55% - 45%; Rossetti - De Marco: 60% - 40%.

Ternana (3-5-2): Marcone; Russo, Bergamelli, Sini; Nesta, Defendi, Damian, Salzano, Parodi; Vantaggiato, Niosi. A disp.: Iannarilli, Tozzo, Diakitè, Mucciante, Furlan, Palumbo, Paghera, Ferrante, Marilungo, Onesti. All.: Gallo.

Indisponibili: Celli, Mammarella, Partipilo, Proietti, Repossi, Suagher, Torromino.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Marcone – Iannarilli: 55%-45%; Russo - Diakitè 55% - 45%.

Arbitro: Maranesi della sezione di Ciampino. Assistenti: Vettorel della sezione di Latina e De Angelis della sezione di Roma 2.