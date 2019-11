Avellino, tegola Laezza: ecco l'esito degli esami Il difensore è rimasto vittima di uno scontro di gioco nel corso del match di ieri con la Ternana

Mentre l'Avellino si appresta a cambiare società, non arrivano buone notizie dall'infermeria. In attesa di comunicazioni sulle condizioni di Vedran Celjak, ieri costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al 15' del primo tempo, non arrivano buone nuove per quanto riguarda una delle pedine inamovibili della difesa biancoverde: Giuliano Laezza. A seguito dello scontro di gioco verificatosi nel secondo tempo di Avellino - Ternana, che lo ha costretto a lasciare il campo sanguinante, l'ex Sicula Leonzio è stato accompagnato dal medico sociale dell’Avellino, Gennaro Esposito, presso l'ospedale "Cardarelli" di Napoli, dov’è stato visitato dal dottor Domenico Napolitano.

A seguito dei controlli, è stata riscontrata la frattura poliframmentaria della piramide nasale. Il giocatore verrà sottoposto lunedì a riduzione chirurgica della frattura e successivamente verrà valutato il programma di recupero. Si preannuncia uno stop prolungato. Laezza salterà in primis, ovviamente, la trasferta di domenica (ore 17,30) a Viterbo.