Viterbese-Avellino, probabili formazioni e presentazione gara Alle 17,30 il match valido per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C

Alla vigilia di lunedì potenzialmente decisivo per il futuro societerio, dopo gli ultimi, concitati, giorni mandati in archivio, per l'Avellino è tempo di concentrarsi sul campionato. Interrotta la striscia negativa di quattro sconfitte di fila grazie al successo sul Rieti, alle 17,30 i biancoverdi sfideranno la Viterbese nella gara valida per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco dei convocati diramato da Capuano dovrebbero figurare, per onor di firma, gli infortunati Celjak e Laezza. Il croato potrebbe, però, stringere i denti e scendere in campo a sorpresa evitando la necessità di dirottare De Marco sull'out destro così come non è da escludere che, a sorpresa, l'ex Sicula Leonzio giochi con l'ausilio di una maschera protettiva prima di operarsi al naso nella giornata di lunedì. Sono, invece, rimasti a casa, come preannunciato in conferenza stampa, altri tre acciaccati, ovvero Carbonelli, Evangelista e Palmisano. Aggregato il difensore della Berretti, Mario Acampora, che indosserà la maglia numero 32.

Al “Rocchi” i biancoverdi dovrebbero scendere in campo confermando l'ormai rodato 3-4-3 con Tonti tra i pali; Illanes, Morero e Laezza in difesa; Celjak, Di Paolantonio, De Marco e Parisi a centrocampo; Micovschi, Charpentier e Karic in attacco. In caso di indisponibilità effettiva di Celjak, De Marco scalerebbe largo a destra con l'inserimento di Rossetti i mediana o si tornerebbe al 3-5-2 con Micovschi largo a destra, Rossetti o Karic interni, Albadoro in tandem con Charpentier là davanti. Se Laezza fosse effettivamente indisponibile, dentro Zullo, in vantaggio su Njie.

La Viterbese di Calabro è attesa con il 3-5-2 con Pini tra i pali; Markic, Atanasov e Baschirotto in difesa; De Giorgi, Bensaja, De Falco, Errico e Urso a centrocampo; Pacilli, e Volpe in attacco. Il principale dubbio è legato alla scelta del portiere in ottica minutaggio: con Pini gli under in campo sarebbero essere tre, se giocasse Vitali, due. Nel reparto avanzato ballottaggio tra Pacilli e Molinaro.

Viterbese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Rocchi" (ore 17,30 - Interviste post-gara in diretta dalle 19,30 sul canale 696 del digitale terrestre)

Viterbese (3-5-2): Pini; Atanasov, Markic Baschirotto; De Giorgi, Bensaja, Sibilia, Antezza, Errico; Pacilli, Volpe. A disp.: Vitali, Biggeri, Scalera, Milillo, Bezziccheri, Corinti, De Falco, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Culina. All.: Calabro.

Indisponibili: Besea, Palermo, Simonelli.

Squalificati: Tounkara.

Ballottaggi: Pacilli - Molinaro: 55% - 45%; Vitali - Pini: 55% - 45%.

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. A disp.: Pizzella, Abibi, Zullo, Rossetti, Albadoro, Njie, Alfageme, Silvestri, Acampora, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Carbonelli, Evangelista, Palmisano.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Laezza - Zullo. 51% - 49%; Celjak - Rossetti: 51% - 49% (se gioca Rossetti, De Marco largo a destra a centrocampo); Celjak - Albadoro: 55% - 45% (se gioca Albadoro 3-5-2 con Micovschi largo a destra e Rossetti o Karic interno sinistro di centrocampo).

Arbitro: Colombo della sezione di Como. Assistenti: Donato della sezione di Milano e Tinello della sezione di Rovigo.