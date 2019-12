Verso Monopoli - Avellino, fari puntati sull'infermeria Biancoverdi in Puglia con l'ormai rodato 3-4-3. In difesa gerarchie in bilico dopo l'ultimo match

L'Avellino ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio in vista della trasferta di domenica sul campo della rivelazione Monopoli. Il match, il cui calcio d'inizio è stato posticipato dalle 17,30 alle 17,45, chiuderà il girone di andata. Dalle 17, i lupi stanno sostenendo una seduta a porte chiuse al “Partenio-Lombardi”. Dopo il test contro il Pescopagano, disputato ieri e terminato 18-0 per i biancoverdi, Capuano ha avuto modo di monitorare le condizioni di Albadoro e Njie, alle prese con affaticamenti muscolari che sono stati gestiti attraverso riposo precauzionale e che non dovrebbero incidere sulla loro presenza nell'elenco dei convocati. Anzi. L'attaccante e il difensore, decisivi contro la Sicula Leonzio, hanno concrete chance di partire titolari contro i pugliesi. Non saranno, invece, certamente della partita, Palmisano e Charpentier: il centrocampista è alle prese con noie muscolari che si trascina dietro ormai da settimane; l'attaccante è in attesa di sottoporsi a una nuova risonanza magnetica per valutare l'effettiva entità dell'infortunio al ginocchio destro, rimediato domenica scorsa. Capitan Morero è recuperato e dovrebbe essere preferito a Zullo, in difesa, nell'ormai rodato 3-4-3, che ha contribuito a fruttare nove punti nelle ultime tre partite. Domattina, seduta di rifinitura, rigorosamente lontano da occhi indiscreti, per limare gli ultimi dettagli di formazione mentre la società sta lavorando alacremente per il pagamento degli stipendi entro la scadenza di lunedì prossimo.