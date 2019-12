Avellino, cena di Natale: tempo di brindisi a Pietradefusi Serata di relax per la nuova proprietà, calciatori e staff tecnico e medico

Dopo aver preso atto del rinvio a data da destinarsi del match di domenica a Catania, in seguito alla conferma ufficiale della Lega Pro di voler scioperare per protesta rispetto a un approccio più concreto e risolutivo da parte delle istituzioni rispetto ai temi defiscalizzazione e semiprofessionismo, l'Avellino si è ritrovato a Pietradefusi per la cena di Natale. Una serata per staccare la spina al termine di una giornata che non è iniziata con una buona notizia, ovvero quella del deferimento per responsabilità oggettiva a causa della presunta condotta illecita dell'ex direttore operativo Luigi Carbone: lunedì prossimo appuntamento a Roma per l'udienza presso il TFN. La squadra, lo staff tecnico e medico, hanno brindato con il presidente Izzo, il vice presidente Circelli, l'amministratore delegato Polcino e il direttore generale Martone, al tavolo con quelli che dovrebbero essere i nuovi soci in procinto di essere svelati venerdì pomeriggio (ore 15,30) in conferenza stampa. Sarà l'occasione per presentarsi ufficialmente alla piazza.