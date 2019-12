Catania - Avellino, ecco quando verrà recuperata Definiti anche il giorno e l'orario del calcio d'inizio dei match di Casertana, Cavese e Paganese

La Lega Pro ha stabilito che la prima giornata del girone di ritorno dei gironi A, B e C, inizialmente in programma tra oggi e domani, ma rinviata lo scorso mercoledì a causa dello sciopero deciso dal presidente Ghirelli e dai club per evidenziare la ferma convinzione dell'urgenza di interventi sui temi defiscalizzazione e semiprofessionismo, verrà recuperata a cavallo tra mercoledì 22 gennaio e giovedì 23 gennaio.

Il calcio d'inizio di Catania – Avellino è stato fissato per le 18,30 di mercoledì 22 gennaio 2020.

Serie C, girone C, il programma completo dei recuperi validi per la ventesima giornata.

Bari - Sicula Leonzio (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 20,45);

Bisceglie - Rende (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18,30);

Casertana - Potenza (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 20,45);

Catania - Avellino (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18,30);

Paganese - Viterbese Castrense (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18,30);

Picerno - Cavese (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 20.45);

Reggina - Virtus Francavilla (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18,30);

Teramo - Catanzaro (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18,30);

Ternana - Rieti (mercoledì 22, ore 20,45);

Vibonese - Monopoli (mercoledì 22 gennaio 2020, ore 18.30).

Fonte e foto: Lega-Pro.com